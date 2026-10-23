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В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира

Киев • УНН

 • 2196 просмотра

Журналиста Серхио Овехеро накрыла волна во время репортажа о шторме "Адам" в Ондарроа. Съёмочная группа не пострадала.

В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира

На испанского журналиста обрушилась большая волна во время прямого эфира, который мгновенно прервался после инцидента. Он рассказывал о мощном шторме Адам, бушующем в стране. Об этом сообщает испанское издание Del Sur Diario, передает УНН.

Детали

Прямая трансляция, начавшаяся спокойно, завершилась тем, что природа взяла верх. В этот четверг журналист Серхио Овехеро освещал шторм из Ондарроа для испанской новостной программы, когда на него обрушилась огромная волна. Репортер рассказывал, как ухудшается состояние моря и что на побережье Страны Басков объявлен желтый уровень опасности. Но вода не стала ждать своей очереди: она разбилась о волнорез, пробила морскую дамбу и смыла все на своем пути

- пишет издание.

После удара трансляция внезапно прервалась, а на последнем кадре репортажа был виден пол, покрытый морской пеной. Волна также задела техническую команду, работавшую на месте. Ведущий из студии мгновенно отреагировал на ситуацию и успокоил зрителей.

Будем надеяться, что с нашими коллегами Серхио и Ракель все в порядке. Мы вскоре вас проинформируем

- сказал он.

К счастью, никто из съемочной группы не пострадал, а инцидент завершился лишь сильным испугом и ярким снимком силы шторма на побережье Страны Басков.

Напомним

Мощный шторм обрушился на северо-восток США, вызвав масштабные отключения электроэнергии, подтопления и отмену авиарейсов. Около 100 тысяч потребителей оставались без света.

Алла Киосак

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