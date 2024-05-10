Канадская компания Roshel планирует локализовать производство в Украине

Канадская компания Roshel, которая производит бронеавтомобили, которые в том числе и поставляют Украине, планирует развернуть производство бронетехники на территории нашей страны. Сейчас в Украине есть несколько мастерских, которые осуществляют ремонт и обслуживание автомобилей. Об этом в интервью Defense Archives рассказал генеральный директор компании Роман Шимонов, передает УНН.

Детали

У нас уже есть несколько мастерских по всей Украине, которые осуществляют ремонт и обслуживание наших автомобилей. Кроме этого, мы на завершающей стадии планирования локализации части нашего производства в Украине. В Roshel работает более 200 беженцев из Украины здесь, в Канаде, которые получили уникальный опыт. Многие из них стремятся вернуться в Украину и продолжить производство нашей продукции в своей стране, делая вклад в местную экономику и усиливая наше присутствие там - сообщил Шимонов.

Он добавил, что канадский производитель уже предоставил Украине более 1 тыс. бронеавтомобилей.

Напомним

Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках бронетранспортера Senator, который с 2019 года производится компанией Roshel.