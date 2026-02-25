Противодействие дискриминации и сексуальным домогательствам в армии - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который совершенствует механизмы обеспечения воинской дисциплины, а также предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. В частности, документ обязывает каждого военнослужащего вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека, а командиров обязывает назначать расследования в случае выявления случаев дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств или насилия. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №13037.

Детали

Закон принят - говорится в карточке законопроекта.

В соответствии с проектом закона, в Дисциплинарном уставе ВСУ предполагается установить, что воинская дисциплина достигается, в частности, путем "обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, воспитания культуры гендерного равенства и нетерпимости к любым проявлениям дискриминации, в том числе по признаку пола, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам и правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности в воинском коллективе".

Предполагается установить, что воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего "соблюдать нормы законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также предотвращения и противодействия дискриминации" и "вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека".

Также предполагается, что обязанность каждого военного "не допускать самому и удерживать других от недостойных действий, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, движения тела и т.д.), в том числе связанных с дискриминацией по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам, а также предотвращать совершение насилия по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности в воинском коллективе".

Документ также закрепляет обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, обязывает командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или осуществлении им покушения на совершение уголовного правонарушения или непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

Военнослужащий, сообщивший о таких фактах, не может быть наказан, уволен или подвергнут каким-либо негативным мерам воздействия в связи с таким сообщением.

Каждый военнослужащий, который непосредственно или опосредованно узнал о фактах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, обязан сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.

Напомним

С начала работы центров рекрутинга украинской армии 36 760 граждан получили консультации по вступлению на военную службу. 8 053 из них уже стали кандидатами в Силы обороны, 20% из которых - женщины.