Противодействие дискриминации и сексуальным домогательствам в армии - Рада приняла закон

Эксклюзив
13:55 • 40 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 2908 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 6578 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
12:01 • 13447 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 15924 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 21347 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 19588 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18004 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22317 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28707 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Оккупанты наказывают украинцев за попытку вернуться на ВОТ - ЦНС
25 февраля, 05:31
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол
25 февраля, 07:00
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico
09:26
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова
11:07
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране
12:05
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 66 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 13488 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 42699 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 52833 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Йонас Гар Стере
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Иран
Китай
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
24 февраля, 12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
23 февраля, 21:02
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
НАСАМС

Противодействие дискриминации и сексуальным домогательствам в армии - Рада приняла закон

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13037, совершенствующий механизмы обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. Документ обязывает военнослужащих уважать достоинство и честь, а командиров - расследовать случаи дискриминации и насилия.

Противодействие дискриминации и сексуальным домогательствам в армии - Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который совершенствует механизмы обеспечения воинской дисциплины, а также предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. В частности, документ обязывает каждого военнослужащего вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека, а командиров обязывает назначать расследования в случае выявления случаев дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств или насилия. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №13037.

Детали

Закон принят

- говорится в карточке законопроекта.

В соответствии с проектом закона, в Дисциплинарном уставе ВСУ предполагается установить, что воинская дисциплина достигается, в частности, путем "обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, воспитания культуры гендерного равенства и нетерпимости к любым проявлениям дискриминации, в том числе по признаку пола, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам и правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности в воинском коллективе".

Предполагается установить, что воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего "соблюдать нормы законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также предотвращения и противодействия дискриминации" и "вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека".

Также предполагается, что обязанность каждого военного "не допускать самому и удерживать других от недостойных действий, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, движения тела и т.д.), в том числе связанных с дискриминацией по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковым или другим признакам, а также предотвращать совершение насилия по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности в воинском коллективе".

Документ также закрепляет обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, обязывает командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или осуществлении им покушения на совершение уголовного правонарушения или непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

Военнослужащий, сообщивший о таких фактах, не может быть наказан, уволен или подвергнут каким-либо негативным мерам воздействия в связи с таким сообщением.

Каждый военнослужащий, который непосредственно или опосредованно узнал о фактах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, обязан сообщить об этом соответствующее подразделение или советника по гендерным вопросам.

Напомним

С начала работы центров рекрутинга украинской армии 36 760 граждан получили консультации по вступлению на военную службу. 8 053 из них уже стали кандидатами в Силы обороны, 20% из которых - женщины.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика