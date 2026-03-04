Конфлікт на Близькому Сході вступає у п'ятий день - що відомо на ранок
Конфлікт на Близькому Сході поширюється, тривають удари та атаки. Ізраїль завдав ударів по Ірану, а Ліван, Катар, Саудівська Аравія та Кувейт також зазнали атак.
Удари і атаки тривали по всьому Близькому Сходу в середу вранці, на тлі того, як конфлікт, що розширюється, вступає у п'ятий день, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Ось що відомо на ранок по країнах:
- Іран: іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи у кількох районах країни, зокрема на захід від столиці Тегерана, тоді як ізраїльські військові заявили про початок нової, за їхніми словами, «широкої хвилі» ударів по країні. Ізраїль заявив, що його удари вразили «Басідж та центри управління внутрішньої безпеки». Фотографія, геолокована CNN, показує великий стовп темного диму недалеко від іранського міста Ісфахан;
- Ізраїль: ізраїльські системи ППО працювали над перехопленням ракет, запущених із Ірану, заявили військові. На півночі країни ізраїльські військові також виявили кілька ракет, що перелетіли з Лівану, і перехопили більшість із них. Група медичної допомоги повідомила про «падіння» у Бейт-Шемеші, неподалік Єрусалима. Неясно, чи це була ракета чи уламки через перехоплення;
- Ліван: внаслідок авіаудару в Арамуні, на південь від столиці Бейрута, загинули щонайменше шестеро людей, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Іншого удару зазнала житлова будівля в Баальбеку, внаслідок чого загинули щонайменше п'ять людей, повідомили державні ЗМІ. Ізраїль розпорядився про евакуацію понад десятка ліванських сіл і міст, попередивши про неминуче завдання ударів;
- Катар: міністерство оборони повідомило, що іранська балістична ракета вразила авіабазу "Аль-Удейд", найбільший американський військовий об'єкт на Близькому Сході, але обійшлося без жертв;
- Саудівська Аравія: королівство перехопило та знищило дві крилаті ракети неподалік міста Аль-Хардж, повідомило міністерство оборони. Саудівська Аравія також перехопила та знищила дев'ять безпілотників, які увійшли до її повітряного простору, згідно з державними ЗМІ;
- Кувейт: міністерство охорони здоров'я повідомило, що 11-річна дівчинка загинула, коли осколки впали на житловий район. Військові перехопили «кілька ворожих повітряних цілей», уламки впали на будинок і завдали поранень, повідомило міністерство оборони, згідно з повідомленнями державних ЗМІ;
- судно було вражене «невідомим снарядом» біля берегів Фуджейри в ОАЕ, повідомило Управління морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO). Це останнє судно, уражене в Перській затоці або його околицях, і, за даними UKMTO, воно не зазнало серйозних пошкоджень;
Також серед останніх новин таке:
- удари по об'єктах США: США закрили посольства в Саудівській Аравії, Кувейті та Лівані після того, як кілька з них зазнали іранських ударів. Також атакували станцію ЦРУ в Саудівській Аравії та американську військову базу в Катарі - найбільшу на Близькому Сході. Співробітникам уряду США, чия присутність "не є критично важливою", у низці країн Близького Сходу було наказано залишити країну - в останньому повідомленні ідеться про Саудівську Аравію, Оман та Кіпр. Також напередодні США на додачу до інших закрили своє посольство у Лівані;
- застряглі громадяни: країни поспішають евакуювати громадян, які застрягли, більша частина повітряного простору регіону закрита;
- участь Європи: Велика Британія розгортає військовий корабель після нападу на військову базу на Кіпрі. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер постійно заявляв, що Велика Британія не приєднається до США та Ізраїлю у будь-яких наступальних діях, але деякі висловили побоювання, що вона може бути втягнута в ще один конфлікт в іракському стилі, оскільки британські інтереси стануть прямою метою. Франція розгортає авіаносець та фрегати супроводу у Середземному морі. Франція також розгорнула винищувачі, системи ППО та бортові радіолокаційні засоби для захисту повітряного простору союзників;
- кількість загиблих в Ірані різко зросла: за даними американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency, з початку війни в Ірані загинуло понад 1000 осіб, включаючи дітей;
- економічні проблеми: ціни на нафту та природний газ різко зростають, а фондові ринки падають. Близький Схід є великим виробником нафти та природного газу, але експорт цих енергоносіїв значною мірою відрізаний від решти світу через фактичне закриття Ормузької протоки. Трамп розпорядився про надання США «страхування та гарантій» для суден, що проходять через Перську затоку, і припустив, що військово-морський флот супроводжуватиме танкери через протоку «у разі потреби». Азійські ринки різко впали на початку торгів у середу.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про удари, які були спрямовані на ще одну групу іранських лідерів.
Джерело повідомило CNN, що Ізраїль завдав удару по комплексу будівель, що належить організації, відповідальній за обрання наступного верховного лідера Ірану, хоча іранські державні ЗМІ заявили, що будівля була евакуйована перед атакою.
Трамп також заявив, що іранські повітряні сили та ВМС були "виведені з ладу", а американські військові заявили про знищення 17 іранських кораблів та майже 2000 цілей.