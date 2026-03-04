Конфлікт на Близькому Сході вступає у п'ятий день - що відомо на ранок

$43.230.13
3 березня, 18:22 • 22659 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 44707 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 36842 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 42795 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 44078 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 26683 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 24297 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24579 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34832 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 124482 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
В Ірані обрали нового Верховного лідера країни3 березня, 21:33 • 26365 перегляди
ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios3 березня, 21:56 • 8736 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 11043 перегляди
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 9444 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW02:34 • 10867 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 47811 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 70865 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 70548 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 124481 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 85879 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Німеччина
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 16819 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 25438 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 30174 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 38770 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 45272 перегляди
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Конфлікт на Близькому Сході вступає у п'ятий день - що відомо на ранок

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Конфлікт на Близькому Сході поширюється, тривають удари та атаки. Ізраїль завдав ударів по Ірану, а Ліван, Катар, Саудівська Аравія та Кувейт також зазнали атак.

Конфлікт на Близькому Сході вступає у п'ятий день - що відомо на ранок

Удари і атаки тривали по всьому Близькому Сходу в середу вранці, на тлі того, як конфлікт, що розширюється, вступає у п'ятий день, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Ось що відомо на ранок по країнах:

  • Іран: іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи у кількох районах країни, зокрема на захід від столиці Тегерана, тоді як ізраїльські військові заявили про початок нової, за їхніми словами, «широкої хвилі» ударів по країні. Ізраїль заявив, що його удари вразили «Басідж та центри управління внутрішньої безпеки». Фотографія, геолокована CNN, показує великий стовп темного диму недалеко від іранського міста Ісфахан;
    • Ізраїль: ізраїльські системи ППО працювали над перехопленням ракет, запущених із Ірану, заявили військові. На півночі країни ізраїльські військові також виявили кілька ракет, що перелетіли з Лівану, і перехопили більшість із них. Група медичної допомоги повідомила про «падіння» у Бейт-Шемеші, неподалік Єрусалима. Неясно, чи це була ракета чи уламки через перехоплення;
      • Ліван: внаслідок авіаудару в Арамуні, на південь від столиці Бейрута, загинули щонайменше шестеро людей, повідомило міністерство охорони здоров'я країни. Іншого удару зазнала житлова будівля в Баальбеку, внаслідок чого загинули щонайменше п'ять людей, повідомили державні ЗМІ. Ізраїль розпорядився про евакуацію понад десятка ліванських сіл і міст, попередивши про неминуче завдання ударів;
        • Катар: міністерство оборони повідомило, що іранська балістична ракета вразила авіабазу "Аль-Удейд", найбільший американський військовий об'єкт на Близькому Сході, але обійшлося без жертв;
          • Саудівська Аравія: королівство перехопило та знищило дві крилаті ракети неподалік міста Аль-Хардж, повідомило міністерство оборони. Саудівська Аравія також перехопила та знищила дев'ять безпілотників, які увійшли до її повітряного простору, згідно з державними ЗМІ;
            • Кувейт: міністерство охорони здоров'я повідомило, що 11-річна дівчинка загинула, коли осколки впали на житловий район. Військові перехопили «кілька ворожих повітряних цілей», уламки впали на будинок і завдали поранень, повідомило міністерство оборони, згідно з повідомленнями державних ЗМІ;
              • судно було вражене «невідомим снарядом» біля берегів Фуджейри в ОАЕ, повідомило Управління морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO). Це останнє судно, уражене в Перській затоці або його околицях, і, за даними UKMTO, воно не зазнало серйозних пошкоджень;

                Також серед останніх новин таке:

                • удари по об'єктах США: США закрили посольства в Саудівській Аравії, Кувейті та Лівані після того, як кілька з них зазнали іранських ударів. Також атакували станцію ЦРУ в Саудівській Аравії та американську військову базу в Катарі - найбільшу на Близькому Сході. Співробітникам уряду США, чия присутність "не є критично важливою", у низці країн Близького Сходу було наказано залишити країну - в останньому повідомленні ідеться про Саудівську Аравію, Оман та Кіпр. Також напередодні США на додачу до інших закрили своє посольство у Лівані;
                  • застряглі громадяни: країни поспішають евакуювати громадян, які застрягли, більша частина повітряного простору регіону закрита;
                    • участь Європи: Велика Британія розгортає військовий корабель після нападу на військову базу на Кіпрі. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер постійно заявляв, що Велика Британія не приєднається до США та Ізраїлю у будь-яких наступальних діях, але деякі висловили побоювання, що вона може бути втягнута в ще один конфлікт в іракському стилі, оскільки британські інтереси стануть прямою метою. Франція розгортає авіаносець та фрегати супроводу у Середземному морі. Франція також розгорнула винищувачі, системи ППО та бортові радіолокаційні засоби для захисту повітряного простору союзників;
                      • кількість загиблих в Ірані різко зросла: за даними американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency, з початку війни в Ірані загинуло понад 1000 осіб, включаючи дітей;
                        • економічні проблеми: ціни на нафту та природний газ різко зростають, а фондові ринки падають. Близький Схід є великим виробником нафти та природного газу, але експорт цих енергоносіїв значною мірою відрізаний від решти світу через фактичне закриття Ормузької протоки. Трамп розпорядився про надання США «страхування та гарантій» для суден, що проходять через Перську затоку, і припустив, що військово-морський флот супроводжуватиме танкери через протоку «у разі потреби». Азійські ринки різко впали на початку торгів у середу.

                          Доповнення

                          Президент США Дональд Трамп напередодні заявив про удари, які були спрямовані на ще одну групу іранських лідерів.

                          Трамп заявив, що нові удари були спрямовані проти іншої групи іранських лідерів03.03.26, 19:32 • 5470 переглядiв

                          Джерело повідомило CNN, що Ізраїль завдав удару по комплексу будівель, що належить організації, відповідальній за обрання наступного верховного лідера Ірану, хоча іранські державні ЗМІ заявили, що будівля була евакуйована перед атакою.

                          Ізраїль атакував комплекс, де обирали нового лідера Ірану - ЗМІ03.03.26, 18:21 • 4296 переглядiв

                          Трамп також заявив, що іранські повітряні сили та ВМС були "виведені з ладу", а американські військові заявили про знищення 17 іранських кораблів та майже 2000 цілей.

                          Юлія Шрамко

                          Світ
                          Енергетика
                          Повітряна тривога
                          Воєнний стан
                          Сутички
                          Ізраїль
                          Єрусалим
                          Ірак
                          Ліван
                          Дональд Трамп
                          Тегеран
                          Франція
                          Велика Британія
                          Саудівська Аравія
                          Катар
                          Кувейт
                          Оман
                          Об'єднані Арабські Емірати
                          Сполучені Штати Америки
                          Іран
                          Кіпр