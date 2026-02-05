Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором

$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 4470 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 10741 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 10529 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 11276 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 13550 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 15216 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13330 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12975 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19466 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26288 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
93%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo4 февраля, 15:33 • 9454 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 6736 просмотра
Трамп провел "отличный телефонный разговор" с лидером Китая. Говорили и о войне в Украине4 февраля, 16:39 • 3788 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 8252 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ21:02 • 5186 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 33532 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 64094 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 64700 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 103804 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 111439 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Иран
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 1694 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo19:58 • 2450 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 3642 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 8310 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 6786 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Сериал

Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Обнародованные документы Минюста США по делу Джеффри Эпштейна свидетельствуют о его многочисленных попытках наладить контакт с владимиром путиным. Имя российского лидера упоминается более 1000 раз в материалах дела.

Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором

Обнародованная Министерством юстиции США масштабная база документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна выявила многочисленные попытки сексуального преступника наладить прямой контакт с диктатором России Владимиром Путиным. По данным аналитиков Sky Data and Forensics, имя российского лидера упоминается в материалах более 1000 раз, что свидетельствует о системном стремлении Эпштейна войти в круг доверенных лиц Кремля. Об этом пишет УНН.

Детали

Архивные электронные письма за период с 2013 по 2018 годы указывают на то, что Эпштейн неоднократно пытался организовать личную встречу с Путиным через бывшего премьер-министра Норвегии и тогдашнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда. В мае 2013 года Эпштейн уверял Ягланда, что имеет "решение" для привлечения западных инвестиций в Россию, и выражал готовность лично объяснить его президенту РФ.

"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит02.02.26, 17:28 • 54002 просмотра

Несмотря на регулярные напоминания и предложения встретиться в Сочи или Санкт-Петербурге, прямых доказательств проведения таких переговоров нет. Кремль официально отрицал получение каких-либо обращений от Эпштейна. Журналисты отмечают, что попытки осужденного финансиста "ухаживать" за Кремлем выглядят как одностороннее стремление, которое Москва предпочла игнорировать.

Обучение дипломатов и влияние на американскую политику

Среди обнародованных материалов обнаружена аудиозапись, на которой Эпштейн инструктирует неизвестное лицо, как именно стоит подходить к российскому лидеру. Кроме того, переписка от 2018 года содержит заявления Эпштейна о его способности помочь российским дипломатам, в частности Сергею Лаврову, "лучше понять" Дональда Трампа.

Эпштейн пытался передать Лаврову информацию о Трампе перед встречей с Путиным - Politico13.11.25, 11:13 • 4576 просмотров

Интересно, что после катастрофы рейса MH17 в июле 2014 года Эпштейн временно назвал идею совместной встречи с Путиным и основателями LinkedIn "плохой", однако уже через год возобновил свои попытки. Российские медиа сейчас почти полностью игнорируют появление фамилии Путина в скандальных файлах, фокусируясь на упоминаниях других западных политиков, таких как Билл Клинтон или Питер Мандельсон.

Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild01.02.26, 11:38 • 11989 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Совет Европы
Дональд Трамп