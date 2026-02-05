Обнародованная Министерством юстиции США масштабная база документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна выявила многочисленные попытки сексуального преступника наладить прямой контакт с диктатором России Владимиром Путиным. По данным аналитиков Sky Data and Forensics, имя российского лидера упоминается в материалах более 1000 раз, что свидетельствует о системном стремлении Эпштейна войти в круг доверенных лиц Кремля. Об этом пишет УНН.

Детали

Архивные электронные письма за период с 2013 по 2018 годы указывают на то, что Эпштейн неоднократно пытался организовать личную встречу с Путиным через бывшего премьер-министра Норвегии и тогдашнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда. В мае 2013 года Эпштейн уверял Ягланда, что имеет "решение" для привлечения западных инвестиций в Россию, и выражал готовность лично объяснить его президенту РФ.

Несмотря на регулярные напоминания и предложения встретиться в Сочи или Санкт-Петербурге, прямых доказательств проведения таких переговоров нет. Кремль официально отрицал получение каких-либо обращений от Эпштейна. Журналисты отмечают, что попытки осужденного финансиста "ухаживать" за Кремлем выглядят как одностороннее стремление, которое Москва предпочла игнорировать.

Обучение дипломатов и влияние на американскую политику

Среди обнародованных материалов обнаружена аудиозапись, на которой Эпштейн инструктирует неизвестное лицо, как именно стоит подходить к российскому лидеру. Кроме того, переписка от 2018 года содержит заявления Эпштейна о его способности помочь российским дипломатам, в частности Сергею Лаврову, "лучше понять" Дональда Трампа.

Интересно, что после катастрофы рейса MH17 в июле 2014 года Эпштейн временно назвал идею совместной встречи с Путиным и основателями LinkedIn "плохой", однако уже через год возобновил свои попытки. Российские медиа сейчас почти полностью игнорируют появление фамилии Путина в скандальных файлах, фокусируясь на упоминаниях других западных политиков, таких как Билл Клинтон или Питер Мандельсон.

