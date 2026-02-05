Оприлюднена Міністерством юстиції США масштабна база документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна виявила численні спроби сексуального злочинця налагодити прямий контакт із диктатором росії володимиром путіним. За даними аналітиків Sky Data and Forensics, ім’я російського лідера згадується в матеріалах понад 1000 разів, що свідчить про системне прагнення Епштейна увійти до кола довірених осіб кремля. Про це пише УНН.

Деталі

Архівні електронні листи за період з 2013 по 2018 роки вказують на те, що Епштейн неодноразово намагався організувати особисту зустріч із путіним через колишнього прем'єр-міністра Норвегії та тодішнього генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда. У травні 2013 року Епштейн запевняв Ягланда, що має "рішення" для залучення західних інвестицій в росію, і висловлював готовність особисто пояснити його президенту рф.

Попри регулярні нагадування та пропозиції зустрітися в сочі чи санкт-петербурзі, прямих доказів проведення таких переговорів немає. кремль офіційно заперечив отримання будь-яких звернень від Епштейна. Журналісти зазначають, що спроби засудженого фінансиста "залицятися" до кремля виглядають як одностороннє прагнення, яке москва воліла ігнорувати.

Навчання дипломатів та вплив на американську політику

Серед оприлюднених матеріалів виявлено аудіозапис, на якому Епштейн інструктує невідому особу, як саме варто підходити до російського лідера. Крім того, листування від 2018 року містить заяви Епштейна про його здатність допомогти російським дипломатам, зокрема сергію лаврову, "краще зрозуміти" Дональда Трампа.

Цікаво, що після катастрофи рейсу MH17 у липні 2014 року Епштейн тимчасово назвав ідею спільної зустрічі з путіним та засновниками LinkedIn "поганою", проте вже за рік відновив свої спроби. російські медіа наразі майже повністю ігнорують появу прізвища путіна у скандальних файлах, фокусуючись на згадках інших західних політиків, таких як Білл Клінтон чи Пітер Мандельсон.

