Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Оприлюднені документи Мін'юсту США у справі Джеффрі Епштейна свідчать про його численні спроби налагодити контакт з володимиром путіним. Ім'я російського лідера згадується понад 1000 разів у матеріалах справи.

Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором

Оприлюднена Міністерством юстиції США масштабна база документів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна виявила численні спроби сексуального злочинця налагодити прямий контакт із диктатором росії володимиром путіним. За даними аналітиків Sky Data and Forensics, ім’я російського лідера згадується в матеріалах понад 1000 разів, що свідчить про системне прагнення Епштейна увійти до кола довірених осіб кремля. Про це пише УНН.

Деталі

Архівні електронні листи за період з 2013 по 2018 роки вказують на те, що Епштейн неодноразово намагався організувати особисту зустріч із путіним через колишнього прем'єр-міністра Норвегії та тодішнього генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда. У травні 2013 року Епштейн запевняв Ягланда, що має "рішення" для залучення західних інвестицій в росію, і висловлював готовність особисто пояснити його президенту рф.

"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 02.02.26, 17:28 • 54008 переглядiв

Попри регулярні нагадування та пропозиції зустрітися в сочі чи санкт-петербурзі, прямих доказів проведення таких переговорів немає. кремль офіційно заперечив отримання будь-яких звернень від Епштейна. Журналісти зазначають, що спроби засудженого фінансиста "залицятися" до кремля виглядають як одностороннє прагнення, яке москва воліла ігнорувати.

Навчання дипломатів та вплив на американську політику

Серед оприлюднених матеріалів виявлено аудіозапис, на якому Епштейн інструктує невідому особу, як саме варто підходити до російського лідера. Крім того, листування від 2018 року містить заяви Епштейна про його здатність допомогти російським дипломатам, зокрема сергію лаврову, "краще зрозуміти" Дональда Трампа.

Епштейн намагався передати лаврову інформацію про Трампа перед зустріччю з путіним - Politico13.11.25, 11:13 • 4576 переглядiв

Цікаво, що після катастрофи рейсу MH17 у липні 2014 року Епштейн тимчасово назвав ідею спільної зустрічі з путіним та засновниками LinkedIn "поганою", проте вже за рік відновив свої спроби. російські медіа наразі майже повністю ігнорують появу прізвища путіна у скандальних файлах, фокусуючись на згадках інших західних політиків, таких як Білл Клінтон чи Пітер Мандельсон.

Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild01.02.26, 11:38 • 11989 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Міністерство юстиції США
Рада Європи
Дональд Трамп