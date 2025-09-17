$41.180.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Рейтинг одобрения Трампа упал до нового минимума: детали опроса

Киев • УНН

 • 1688 просмотра

Согласно опросу The Economist и YouGov, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на втором сроке снизился до 39%, а рейтинг неодобрения достиг 57%. Это самый низкий показатель одобрения и самый высокий показатель неодобрения за второй срок Трампа.

Рейтинг одобрения Трампа упал до нового минимума: детали опроса

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на втором сроке упал до нового минимума, согласно опросу The Economist и YouGov, опубликованному во вторник, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Согласно опросу, опубликованному во вторник, рейтинг одобрения Трампа составляет 39%, а рейтинг неодобрения - 57%.

Опрос проводился с 12 по 15 сентября среди 1567 взрослых граждан США с погрешностью 3,6%.

"39% американцев, одобряющих Трампа, - это самый низкий показатель среди всех еженедельных опросов Economist/YouGov за второй срок Трампа", - сообщил Newsweek по электронной почте руководитель отдела по связям с общественностью YouGov Аллен Хьюстон.

"57% тех, кто не одобряет Трампа, - это самый высокий показатель среди тех, кто не одобряет его за второй срок", - добавил Хьюстон.

Опрос показывает, что рейтинг одобрения Трампа также невысок по ключевым вопросам, таким как занятость и экономика, инфляция и цены, иммиграция, гражданские права, преступность и оружие.

Рейтинг одобрения президента США, по данным опроса, на прошлой неделе составлял 41%, а неодобрения - 54%.

Примечательно, что это первый опрос, который проводит опрос, оценивающий общественное мнение об одобрении Трампа на посту президента после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, отмечает издание.

Общее падение рейтинга одобрения, частично обусловленное снижением рейтинга среди независимых избирателей, латиноамериканцев и слабыми оценками по таким ключевым вопросам, как экономика и иммиграция, может политически ограничить администрацию и повлиять на динамику промежуточных выборов 2026 года, отмечает издание.

Социологи и аналитики отмечают, что эта тенденция подчеркивает сохраняющуюся поляризацию и озабоченность избирателей за пределами основной республиканской базы президента Трампа.

Роберт Райх, бывший министр труда при президенте США Билле Клинтоне, в X в этом месяце заявил: "Рейтинги одобрения Трампа падают. Он подрывает экономику. Он ничего не сделал, чтобы помочь рабочему классу. Скандал с Эпштейном преследует его. Он слабый и неспособный президент, прижатый к стене. Продолжайте давить".

Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT17.09.25, 10:59 • 2332 просмотра

Политтехнологи и специалисты по опросу общественного мнения утверждают, что устойчивый рейтинг одобрения ниже большинства может навредить партии действующего президента США на промежуточных выборах, мотивируя явку оппозиции и усложняя коммуникацию для кандидатов-республиканцев из колеблющихся округов.

Исторические тенденции нередко показывают, что партия президента теряет позиции на промежуточных выборах в схожих условиях.

Опросы по одобрению работы регулярно используются политтехнологами для оценки готовности общественности к изменениям и могут повлиять на сбор средств, набор кандидатов и коммуникацию накануне промежуточных выборов.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Билл Клинтон
The Economist
Дональд Трамп
Соединённые Штаты