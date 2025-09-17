Рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму: деталі опитування

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа на другому терміні впав до нового мінімуму, згідно з опитуванням The Economist і YouGov, опублікованим у вівторок, пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок, рейтинг схвалення Трампа становить 39%, а рейтинг несхвалення - 57%.

Опитування проводилося з 12 по 15 вересня серед 1567 дорослих громадян США із похибкою 3,6%.

"39% американців, які схвалюють Трампа, - це найнижчий показник серед усіх щотижневих опитувань Economist/YouGov за другий термін Трампа", - повідомив Newsweek електронною поштою керівник відділу зв'язків з громадськістю YouGov Аллен Г'юстон.

"57% тих, хто не схвалює Трампа, - це найвищий показник серед тих, хто не схвалює його за другий термін", - додав Г'юстон.

Опитування показує, що рейтинг схвалення Трампа також невисокий з ключових питань, таких як зайнятість та економіка, інфляція та ціни, імміграція, громадянські права, злочинність та зброя.

Рейтинг схвалення президента США, за даними опитування, минулого тижня становив 41%, а несхвалення - 54%.

Примітно, що це перше опитування, яке проводить опитування, що оцінює громадську думку про схвалення Трампа на посаді президента після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка, зауважує видання.

Загальне падіння рейтингу схвалення, частково зумовлене зниженням рейтингу серед незалежних виборців, латиноамериканців та слабкими оцінками щодо таких ключових питань, як економіка та імміграція, може політично обмежити адміністрацію та вплинути на динаміку проміжних виборів 2026 року, зазначає видання.

Соціологи та аналітики зазначають, що ця тенденція підкреслює поляризацію, що зберігається, і занепокоєння виборців за межами основної республіканської бази президента Трампа.

Роберт Райх, колишній міністр праці при президенті США Біллі Клінтоні, у X цього місяця заявив: "Рейтинги схвалення Трампа падають. Він підриває економіку. Він нічого не зробив, щоб допомогти робітничому класу. Скандал із Епштейном переслідує його. Він слабкий і неспроможний президент, притиснутий до стіни. Продовжуйте тиснути".

Комісія Конгресу США оприлюднила чергові документи Епштейна, що пов'язують його з Трампом - FT

Політтехнологи і фахівці з опитування громадської думки стверджують, що стійкий рейтинг схвалення нижче більшості може зашкодити партії чинного президента США на проміжних виборах, мотивуючи явку опозиції і ускладнюючи комунікацію для кандидатів-республіканців з округів, що вагаються.

Історичні тенденції нерідко показують, що партія президента втрачає позиції на проміжних виборах у схожих умовах.

Опитування щодо схвалення роботи регулярно використовуються політтехнологами для оцінки готовності громадськості до змін та можуть вплинути на збір коштів, набір кандидатів та комунікацію напередодні проміжних виборів.