Ексклюзив
05:30 • 10632 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 12407 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 57218 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 82809 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 44884 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 58098 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 83957 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30563 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61722 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38442 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму: деталі опитування

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Згідно з опитуванням The Economist і YouGov, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа на другому терміні знизився до 39%, а рейтинг несхвалення досяг 57%. Це найнижчий показник схвалення та найвищий показник несхвалення за другий термін Трампа.

Рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму: деталі опитування

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа на другому терміні впав до нового мінімуму, згідно з опитуванням The Economist і YouGov, опублікованим у вівторок, пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок, рейтинг схвалення Трампа становить 39%, а рейтинг несхвалення - 57%.

Опитування проводилося з 12 по 15 вересня серед 1567 дорослих громадян США із похибкою 3,6%.

"39% американців, які схвалюють Трампа, - це найнижчий показник серед усіх щотижневих опитувань Economist/YouGov за другий термін Трампа", - повідомив Newsweek електронною поштою керівник відділу зв'язків з громадськістю YouGov Аллен Г'юстон.

"57% тих, хто не схвалює Трампа, - це найвищий показник серед тих, хто не схвалює його за другий термін", - додав Г'юстон.

Опитування показує, що рейтинг схвалення Трампа також невисокий з ключових питань, таких як зайнятість та економіка, інфляція та ціни, імміграція, громадянські права, злочинність та зброя.

Рейтинг схвалення президента США, за даними опитування, минулого тижня становив 41%, а несхвалення - 54%.

Примітно, що це перше опитування, яке проводить опитування, що оцінює громадську думку про схвалення Трампа на посаді президента після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка, зауважує видання.

Загальне падіння рейтингу схвалення, частково зумовлене зниженням рейтингу серед незалежних виборців, латиноамериканців та слабкими оцінками щодо таких ключових питань, як економіка та імміграція, може політично обмежити адміністрацію та вплинути на динаміку проміжних виборів 2026 року, зазначає видання.

Соціологи та аналітики зазначають, що ця тенденція підкреслює поляризацію, що зберігається, і занепокоєння виборців за межами основної республіканської бази президента Трампа.

Роберт Райх, колишній міністр праці при президенті США Біллі Клінтоні, у X цього місяця заявив: "Рейтинги схвалення Трампа падають. Він підриває економіку. Він нічого не зробив, щоб допомогти робітничому класу. Скандал із Епштейном переслідує його. Він слабкий і неспроможний президент, притиснутий до стіни. Продовжуйте тиснути".

Політтехнологи і фахівці з опитування громадської думки стверджують, що стійкий рейтинг схвалення нижче більшості може зашкодити партії чинного президента США на проміжних виборах, мотивуючи явку опозиції і ускладнюючи комунікацію для кандидатів-республіканців з округів, що вагаються.

Історичні тенденції нерідко показують, що партія президента втрачає позиції на проміжних виборах у схожих умовах.

Опитування щодо схвалення роботи регулярно використовуються політтехнологами для оцінки готовності громадськості до змін та можуть вплинути на збір коштів, набір кандидатів та комунікацію напередодні проміжних виборів.

Юлія Шрамко

