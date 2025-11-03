Билл Клинтон появился на публике с таинственной повязкой на лице - Daily Mail

Бывший президент США Билл Клинтон появился на публике с повязкой на лице, что является признаком ухудшения здоровья 79-летнего политика. Его заметили вместе с женой Хиллари Клинтон, когда они болели за дочь Челси на финише Нью-Йоркского марафона.