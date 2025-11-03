Билл Клинтон появился на публике с таинственной повязкой на лице - Daily Mail
Бывший президент США Билл Клинтон появился на публике с повязкой на лице, что является признаком ухудшения здоровья 79-летнего политика. Его заметили вместе с женой Хиллари Клинтон, когда они болели за дочь Челси на финише Нью-Йоркского марафона.
Бывший президент США Билл Клинтон появился на публике с повязкой на лице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Подробности
В воскресенье, 2 ноября, экс-президент был замечен вместе со своей женой, бывшей первой леди, а затем и госсекретарем Хиллари Клинтон. Супруги болели за свою дочь Челси на финише Нью-Йоркского марафона.
На лице президента США была повязка, что является последним признаком ухудшения здоровья 79-летнего бывшего президента, говорится в публикации.
До этого Клинтона видели на взлетно-посадочной полосе аэропорта с дефибриллятором рядом. Еще раньше из-за проблем со здоровьем он попал в больницу с лихорадкой и подозрением на обезвоживание. Но это не единственное сообщение об ухудшении здоровья политика.
Еще в 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование, чтобы устранить серьезные артериальные блокады. В следующем году он прошел лечение из-за коллапса легкого. В 2010 году врачи провели еще одну операцию на открытом сердце, чтобы устранить препятствие, и установили два стента. Позже он оказался в больнице на короткое время во время пандемии COVID-19.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что экс-президент США Билл Клинтон размышлял, может ли администрация Трампа запретить его книгу "Первый джентльмен".