Білл Клінтон з'явився на публіці з таємничою пов'язкою на обличчі - Daily Mail

Колишній президент США Білл Клінтон з’явився на публіці з пов'язкою на обличчі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

У неділю, 2 листопада, експрезидента було помічено разом зі своєю дружиною, колишньою першою леді, а згодом і держсекретарем Гілларі Клінтон. Подружжя вболівало за свою дочку Челсі на фініші Нью-Йоркського марафону.

На обличчі президента США була пов'язка, що є останнім ознакою погіршення здоров'я 79-річного колишнього президента, йдеться в публікації.

До того Клінтона бачили на злітно-посадковій смузі аеропорту з дефібрилятором поруч. Ще раніше року через проблеми зі здоров'ям він потрапив до лікарні з лихоманкою та підозрою на зневоднення. Але це не єдине повідомлення про погіршення здоров’я політика.

Ще в 2004 році йому зробили чотириразову шунтування, щоб усунути серйозні артеріальні блокади. Наступного року він пройшов лікування через колапс легені. У 2010 році лікарі провели ще одну операцію на відкритому серці, щоб усунути перешкоду, і встановили два стенти. Пізніше він був опинився в лікарні на короткий час під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо

