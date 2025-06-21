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Білл Клінтон розповів, що розмірковував, чи адміністрація Трампа може заборонити його останню книгу - The Hill

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Білл Клінтон розмірковував, чи адміністрація Трампа може заборонити його книгу "Перший джентльмен". Співавтор Джеймс Паттерсон вважає, що книгу можуть заборонити в деяких округах без особливої причини.

Білл Клінтон розповів, що розмірковував, чи адміністрація Трампа може заборонити його останню книгу - The Hill

Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон заявив, що під час публікації останнього трилера, який він написав у співавторстві з Джеймсом Паттерсоном, він розмірковував, чи спробує адміністрація Трампа знайти причину, "щоб заборонити його". Про це пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

"Я насправді намагався подумати, чи є якась причина, яку вони могли б придумати, щоб заборонити його", – сказав колишній головнокомандувач під час вівторкового інтерв'ю разом з Паттерсоном на "The Daily Show".

Коментар Клінтона пролунав у відповідь на запитання ведучого Джордана Клеппера про те, чи знає він, коли книга "Перший джентльмен" "буде заборонена адміністрацією Трампа".

"Це не буде Білий дім, але в деяких округах вони можуть раптово це зробити", – сказав Клепперу автор бестселерів 78-річний Паттерсон, активний критик заборон книг.

"Їм не потрібна причина. Одна людина заходить [і каже]: "Мені не подобається книга". І: "Добре, ми її заборонимо. Тож, ймовірно, її заборонять у кількох округах", – додав він.

Паттерсон був одним із майже двох десятків авторів, які пожертвували мільйони організації PEN America, що займається свободою слова, щоб протистояти зусиллям щодо заборони книг. Роком раніше, за даними PEN America, понад 1500 окремих видань було вилучено зі шкіл K-12 по всій країні.

Доповнення

Колишній президент США Джо Байден наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення. Він підкреслив успіхи США в цьому напрямку під час його президентства.

В Білому домі портрет Барака Обами перемістили у Східну кімнату. На його місце встановили картину Дональда Трампа, на якій він з кулаком догори після замаху.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Білл Клінтон
The Hill
Білий дім
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
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