Билл Клинтон рассказал, что размышлял, может ли администрация Трампа запретить его последнюю книгу - The Hill

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил, что во время публикации последнего триллера, который он написал в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, он размышлял, попытается ли администрация Трампа найти причину, "чтобы запретить его". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

"Я на самом деле пытался подумать, есть ли какая-то причина, которую они могли бы придумать, чтобы запретить его", – сказал бывший главнокомандующий во время вторничного интервью вместе с Паттерсоном на "The Daily Show".

Комментарий Клинтона прозвучал в ответ на вопрос ведущего Джордана Клеппера о том, знает ли он, когда книга "Первый джентльмен" "будет запрещена администрацией Трампа".

"Это не будет Белый дом, но в некоторых округах они могут внезапно это сделать", – сказал Клепперу автор бестселлеров 78-летний Паттерсон, активный критик запретов книг.

"Им не нужна причина. Один человек заходит [и говорит]: "Мне не нравится книга". И: "Хорошо, мы ее запретим. Так что, вероятно, ее запретят в нескольких округах", – добавил он.

Паттерсон был одним из почти двух десятков авторов, которые пожертвовали миллионы организации PEN America, занимающейся свободой слова, чтобы противостоять усилиям по запрету книг. Годом ранее, по данным PEN America, более 1500 отдельных изданий было изъято из школ K-12 по всей стране.

Дополнение

Бывший президент США Джо Байден подчеркнул важность защиты программы социальной защиты. Он подчеркнул успехи США в этом направлении во время его президентства.

В Белом доме портрет Барака Обамы переместили в Восточную комнату. На его место установили картину Дональда Трампа, на которой он с кулаком вверх после покушения.