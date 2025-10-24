Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте

Белый дом добавил скандал с экс-президентом США Биллом Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию Белого дома, сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

"Администрация Трампа изменила официальную хронологию здания на сайте Белого дома... используя ее как возможность раскритиковать трех последних демократов, которые там жили", - говорится в публикации.

Как объясняет издание, дело в том, что на официальном сайте Белого дома есть хронология различных реноваций - от первоначального строительства здания в конце XVIII века до новейшего проекта президента США Дональда Трампа - большого бального зала стоимостью 250 миллионов долларов, который многие демократы критикуют.

"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа

"Однако некоторые из новых дополнений вообще не связаны с архитектурой, а скорее с тем, что решили сделать там предыдущие президенты... начиная с отчета о скандале с изменой президента Билла Клинтона с Моникой Левински, который привел к его импичменту", - сказано в публикации.

Также, по сообщению, "упоминаются два события, произошедшие во времена президента Джо Байдена... включая кокаин, найденный в шкафчике в 2023 году"

"Другое мероприятие - День видимости трансгендеров (Trans Visibility Day), который Байден провел на лужайке Белого дома. На фотографии трансгендерная блогерша Роуз Монтойя противоречиво мигает камерой на фоне Белого дома. Впоследствии ей запретили находиться на территории Белого дома за этот поступок", - рассказывает издание.

Однако, "пожалуй, самым проблематичным" включением издание называет визит египетского движения "Братья-мусульмане" в Белый дом в 2012 году сразу после "Арабской весны", которая вызвала волну протестов на Ближнем Востоке в 2011 году. "Братья-мусульмане" контролировали значительную часть правительства в Египте, пока их не свергли военные в 2013 году.

"Фотография президента Барака Обамы в тюрбане стала заставкой к этому событию... но на самом деле это фотография 2006 года, когда Обама посетил Кению, а не когда он был президентом. Кроме того, президент Обама никогда непосредственно не встречался ни с одним членом египетских "Братьев-мусульман", поэтому с изображением двойная путаница", - говорится в публикации.

"Похоже, это ответ администрации Трампа на вопросы о бальном зале, который он строит... на фоне сообщений лидеров демократов в Конгрессе о том, как он полностью разрушает восточное крыло этого культового здания. Его администрация постоянно указывает на необходимость перепланировки здания, и сейчас она на этом делает акцент", - отмечает издание.

На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого дома