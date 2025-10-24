Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 8952 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 15671 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 12495 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 23523 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 13296 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 13886 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 18114 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31066 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29534 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29787 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
94%
742мм
Популярные новости
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 14826 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 17830 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме24 октября, 02:49 • 18458 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 9986 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 14861 просмотра
публикации
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 23534 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 39876 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 60275 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 53017 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 46749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Джо Байден
Андрей Парубий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Харьков
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 310 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 9966 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 22020 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 26487 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 36637 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times

Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Белый дом добавил скандал Билла Клинтона и обнаружение кокаина в хронологию на своем сайте. Это, как предполагают СМИ, стало ответом администрации Трампа на критику по поводу строительства бального зала.

Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте

Белый дом добавил скандал с экс-президентом США Биллом Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию Белого дома, сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

"Администрация Трампа изменила официальную хронологию здания на сайте Белого дома... используя ее как возможность раскритиковать трех последних демократов, которые там жили", - говорится в публикации.

Как объясняет издание, дело в том, что на официальном сайте Белого дома есть хронология различных реноваций - от первоначального строительства здания в конце XVIII века до новейшего проекта президента США Дональда Трампа - большого бального зала стоимостью 250 миллионов долларов, который многие демократы критикуют.

"Делает что хочет, пока правительство не работает": демократы США обеспокоены сносом части Белого дома для строительства бального зала Трампа23.10.25, 17:35 • 2812 просмотров

"Однако некоторые из новых дополнений вообще не связаны с архитектурой, а скорее с тем, что решили сделать там предыдущие президенты... начиная с отчета о скандале с изменой президента Билла Клинтона с Моникой Левински, который привел к его импичменту", - сказано в публикации.

Также, по сообщению, "упоминаются два события, произошедшие во времена президента Джо Байдена... включая кокаин, найденный в шкафчике в 2023 году"

"Другое мероприятие - День видимости трансгендеров (Trans Visibility Day), который Байден провел на лужайке Белого дома. На фотографии трансгендерная блогерша Роуз Монтойя противоречиво мигает камерой на фоне Белого дома. Впоследствии ей запретили находиться на территории Белого дома за этот поступок", - рассказывает издание.

Однако, "пожалуй, самым проблематичным" включением издание называет визит египетского движения "Братья-мусульмане" в Белый дом в 2012 году сразу после "Арабской весны", которая вызвала волну протестов на Ближнем Востоке в 2011 году. "Братья-мусульмане" контролировали значительную часть правительства в Египте, пока их не свергли военные в 2013 году.

"Фотография президента Барака Обамы в тюрбане стала заставкой к этому событию... но на самом деле это фотография 2006 года, когда Обама посетил Кению, а не когда он был президентом. Кроме того, президент Обама никогда непосредственно не встречался ни с одним членом египетских "Братьев-мусульман", поэтому с изображением двойная путаница", - говорится в публикации.

"Похоже, это ответ администрации Трампа на вопросы о бальном зале, который он строит... на фоне сообщений лидеров демократов в Конгрессе о том, как он полностью разрушает восточное крыло этого культового здания. Его администрация постоянно указывает на необходимость перепланировки здания, и сейчас она на этом делает акцент", - отмечает издание.

На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого дома24.10.25, 08:31 • 3148 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Блогеры
Билл Клинтон
Белый дом
Барак Обама
Кения
Дональд Трамп
Джо Байден
Египет