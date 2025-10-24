$41.900.14
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 16693 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 13266 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 24929 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 13897 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 14125 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 18305 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31084 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29548 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29795 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Білий дім додав скандал Білла Клінтона та виявлення кокаїну до хронології на своєму сайті. Це, як припускають ЗМІ, стало відповіддю адміністрації Трампа на критику щодо будівництва бального залу.

Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті

Білий дім додав скандал із експрезидентом США Біллом Клінтоном та виявлення кокаїну в хронологію Білого дому, повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

"Адміністрація Трампа змінила офіційну хронологію будівлі на сайті Білого дому... використовуючи її як можливість розкритикувати трьох останніх демократів, які там жили", - ідеться у публікації.

Як пояснює видання, справа в тому, що на офіційному сайті Білого дому є хронологія різноманітних реновацій - від початкового будівництва будівлі наприкінці XVIII століття до найновішого проекту президента США Дональда Трампа - великої бальної зали вартістю 250 мільйонів доларів, яку багато демократів критикують.

"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа23.10.25, 17:35 • 2814 переглядiв

"Однак деякі з нових доповнень взагалі не пов'язані з архітектурою, а скоріше з тим, що вирішили зробити там попередні президенти... починаючи зі звіту про скандал зі зрадою президента Білла Клінтона з Монікою Левінські, який призвів до його імпічменту", - сказано у публікації.

Також, за повідомлення, "згадуються дві події, що відбулися за часів президента Джо Байдена... включно з кокаїном, знайденим у шафці 2023 року"

"Інший захід - День видимості трансгендерів (Trans Visibility Day), який Байден провів на галявині Білого дому. На фотографії трансгендерна блогерка Роуз Монтойя суперечливо блимає камерою на тлі Білого дому. Згодом їй заборонили перебувати на території Білого дому за цей вчинок", - розповідає видання.

Проте, "мабуть, найпроблематичнішим" включенням видання називає візит єгипетського руху "Брати-мусульмани" до Білого дому у 2012 році одразу після "Арабської весни", яка спричинила хвилю протестів на Близькому Сході у 2011 році. "Брати-мусульмани" контролювали значну частину уряду в Єгипті, поки їх не повалили військові у 2013 році.

"Фотографія президента Барака Обами у тюрбані стала заставкою до цієї події... але насправді це фотографія 2006 року, коли Обама відвідав Кенію, а не коли він був президентом. Крім того, президент Обама ніколи безпосередньо не зустрічався з жодним членом єгипетських "Братів-мусульман", тому із зображення подвійна плутатина", - ідеться у публікації.

"Схоже, це відповідь адміністрації Трампа на питання про бальний зал, який він будує... на тлі повідомлень лідерів демократів у Конгресі про те, як він повністю руйнує східне крило цієї культової будівлі. Його адміністрація постійно вказує на необхідність перепланування будівлі, і зараз вона на цьому робить акцент", - зазначає видання.

На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому24.10.25, 08:31 • 3174 перегляди

Юлія Шрамко

Білл Клінтон
Білий дім
Барак Обама
Кенія
Дональд Трамп
Джо Байден
Єгипет