Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті

Білий дім додав скандал із експрезидентом США Біллом Клінтоном та виявлення кокаїну в хронологію Білого дому, повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

"Адміністрація Трампа змінила офіційну хронологію будівлі на сайті Білого дому... використовуючи її як можливість розкритикувати трьох останніх демократів, які там жили", - ідеться у публікації.

Як пояснює видання, справа в тому, що на офіційному сайті Білого дому є хронологія різноманітних реновацій - від початкового будівництва будівлі наприкінці XVIII століття до найновішого проекту президента США Дональда Трампа - великої бальної зали вартістю 250 мільйонів доларів, яку багато демократів критикують.

"Однак деякі з нових доповнень взагалі не пов'язані з архітектурою, а скоріше з тим, що вирішили зробити там попередні президенти... починаючи зі звіту про скандал зі зрадою президента Білла Клінтона з Монікою Левінські, який призвів до його імпічменту", - сказано у публікації.

Також, за повідомлення, "згадуються дві події, що відбулися за часів президента Джо Байдена... включно з кокаїном, знайденим у шафці 2023 року"

"Інший захід - День видимості трансгендерів (Trans Visibility Day), який Байден провів на галявині Білого дому. На фотографії трансгендерна блогерка Роуз Монтойя суперечливо блимає камерою на тлі Білого дому. Згодом їй заборонили перебувати на території Білого дому за цей вчинок", - розповідає видання.

Проте, "мабуть, найпроблематичнішим" включенням видання називає візит єгипетського руху "Брати-мусульмани" до Білого дому у 2012 році одразу після "Арабської весни", яка спричинила хвилю протестів на Близькому Сході у 2011 році. "Брати-мусульмани" контролювали значну частину уряду в Єгипті, поки їх не повалили військові у 2013 році.

"Фотографія президента Барака Обами у тюрбані стала заставкою до цієї події... але насправді це фотографія 2006 року, коли Обама відвідав Кенію, а не коли він був президентом. Крім того, президент Обама ніколи безпосередньо не зустрічався з жодним членом єгипетських "Братів-мусульман", тому із зображення подвійна плутатина", - ідеться у публікації.

"Схоже, це відповідь адміністрації Трампа на питання про бальний зал, який він будує... на тлі повідомлень лідерів демократів у Конгресі про те, як він повністю руйнує східне крило цієї культової будівлі. Його адміністрація постійно вказує на необхідність перепланування будівлі, і зараз вона на цьому робить акцент", - зазначає видання.

