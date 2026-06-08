Украинские дзюдоисты завоевали восемь наград на Открытом континентальном кубке
Киев • УНН
На турнире в Таллине украинские дзюдоисты завоевали восемь медалей. Артем Бубырь взял золото, также у команды три серебряные и четыре бронзовые награды.
Восемь медалей завоевали украинские дзюдоисты на Открытом континентальном Кубке. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Детали
В течение 5-7 июня в Таллине (Эстония) состоялся Открытый континентальный кубок по дзюдо. Участие в турнире приняли 252 спортсмена из 33 стран, в частности наше государство представляли 32 украинца.
По итогам соревнований наши спортсмены восемь раз поднимались на подиум:
- Артем Бубырь (весовая категория 90 кг) – золото;
- Гагик Мартиросян (в.к. 66 кг) – серебро;
- Иван Кутенков (в.к. 90 кг) – серебро;
- Заур Дуньямалиев (в.к. 100 кг) – серебро;
- Денис Тупицкий (в.к. 60 кг) – бронза;
- Назар Висков (в.к. 66 кг) – бронза;
- Мария Рыцкая (в.к. 70 кг) – бронза;
- Федор Ярошенко (в.к. свыше 100 кг) – бронза.
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