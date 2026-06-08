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Украинские дзюдоисты завоевали восемь наград на Открытом континентальном кубке

Киев • УНН

 • 934 просмотра

На турнире в Таллине украинские дзюдоисты завоевали восемь медалей. Артем Бубырь взял золото, также у команды три серебряные и четыре бронзовые награды.

Украинские дзюдоисты завоевали восемь наград на Открытом континентальном кубке

Восемь медалей завоевали украинские дзюдоисты на Открытом континентальном Кубке. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

В течение 5-7 июня в Таллине (Эстония) состоялся Открытый континентальный кубок по дзюдо. Участие в турнире приняли 252 спортсмена из 33 стран, в частности наше государство представляли 32 украинца.

По итогам соревнований наши спортсмены восемь раз поднимались на подиум:

  • Артем Бубырь (весовая категория 90 кг) – золото;
    • Гагик Мартиросян (в.к. 66 кг) – серебро;
      • Иван Кутенков (в.к. 90 кг) – серебро;
        • Заур Дуньямалиев (в.к. 100 кг) – серебро;
          • Денис Тупицкий (в.к. 60 кг) – бронза;
            • Назар Висков (в.к. 66 кг) – бронза;
              • Мария Рыцкая (в.к. 70 кг) – бронза;
                • Федор Ярошенко (в.к. свыше 100 кг) – бронза.

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                  Ольга Розгон

                  Спорт
                  Золото
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