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Европейский боксерский союз официально продлил отстранение боксеров из рф и беларуси

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Европейский боксерский союз проголосовал за продление санкций против спортсменов рф и беларуси. Решение было принято единогласно.

Европейский боксерский союз официально продлил отстранение боксеров из рф и беларуси

Европейский боксерский союз (EBU) проголосовал за продление санкций по отстранению российских и белорусских боксеров. Об этом сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, представительница Украины в правлении EBU Алина Шатерникова, информирует УНН.

Детали

По ее словам, все члены правления единогласно проголосовали за сохранение действующих санкций против спортсменов, представляющих страну-агрессора.

Замечательные новости из Тираны (Албания), где проходит ежегодная Ассамблея Европейского бокса. ... Все члены Правления единогласно проголосовали за поддержку статус-кво в отношении санкций против российского и белорусского профессионального бокса

- написала Шатерникова.

Она поблагодарила президента EBU за его "непоколебимую позицию не только на словах, но и решительными действиями по осуждению жестокой агрессии россии против Украины".

Напомним

В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии.

Японская боксерша вышла с украинской символикой на взвешивание перед титульным боем11.03.26, 18:16 • 4962 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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