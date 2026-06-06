Европейский боксерский союз официально продлил отстранение боксеров из рф и беларуси
Киев • УНН
Европейский боксерский союз проголосовал за продление санкций против спортсменов рф и беларуси. Решение было принято единогласно.
Европейский боксерский союз (EBU) проголосовал за продление санкций по отстранению российских и белорусских боксеров. Об этом сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, представительница Украины в правлении EBU Алина Шатерникова, информирует УНН.
Детали
По ее словам, все члены правления единогласно проголосовали за сохранение действующих санкций против спортсменов, представляющих страну-агрессора.
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Она поблагодарила президента EBU за его "непоколебимую позицию не только на словах, но и решительными действиями по осуждению жестокой агрессии россии против Украины".
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