Японская боксерша вышла с украинской символикой на взвешивание перед титульным боем

Японская боксерша Нанаэ Ямака перед титульным боем по версии OPBF вышла на церемонию взвешивания с украинской символикой, выразив таким образом поддержку Украине. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

По словам главы ОП, сегодня Украина получает поддержку от многих стран мира, а сине-желтые цвета стали символом борьбы за свободу.

Сегодня весь свободный мир говорит на языке солидарности с Украиной. Сине-желтые цвета украинского флага стали символом мужества, стойкости и борьбы за право быть свободным – отметил Буданов.

Он также обратил внимание на жест поддержки со стороны японской спортсменки.

Накануне важного боя за чемпионский титул по версии OPBF японская боксерша Нанаэ Ямака вышла на церемонию взвешивания с украинской символикой. Сине-желтые колоски и сердце на ее форме – это открытый жест солидарности, который видят миллионы людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире – написал он.

Буданов поблагодарил спортсменку за поддержку Украины, а также Японии – за дипломатическую помощь и партнерство.

Спасибо Нанаэ за позицию и желаю спортивных побед. Спасибо Японии за неизменную дипломатическую поддержку Украины и надежное партнерство – добавил он.

В МИД и Минспорта решительно осудили пренебрежение Международного паралимпийского комитета к украинским спортсменам