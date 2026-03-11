Японская боксерша вышла с украинской символикой на взвешивание перед титульным боем
Киев • УНН
Нанаэ Ямака вышла на взвешивание перед боем OPBF с украинской символикой на форме. Кирилл Буданов поблагодарил спортсменку и Японию за солидарность.
Японская боксерша Нанаэ Ямака перед титульным боем по версии OPBF вышла на церемонию взвешивания с украинской символикой, выразив таким образом поддержку Украине. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
По словам главы ОП, сегодня Украина получает поддержку от многих стран мира, а сине-желтые цвета стали символом борьбы за свободу.
Сегодня весь свободный мир говорит на языке солидарности с Украиной. Сине-желтые цвета украинского флага стали символом мужества, стойкости и борьбы за право быть свободным
Он также обратил внимание на жест поддержки со стороны японской спортсменки.
Накануне важного боя за чемпионский титул по версии OPBF японская боксерша Нанаэ Ямака вышла на церемонию взвешивания с украинской символикой. Сине-желтые колоски и сердце на ее форме – это открытый жест солидарности, который видят миллионы людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире
Буданов поблагодарил спортсменку за поддержку Украины, а также Японии – за дипломатическую помощь и партнерство.
Спасибо Нанаэ за позицию и желаю спортивных побед. Спасибо Японии за неизменную дипломатическую поддержку Украины и надежное партнерство
