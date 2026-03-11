$43.860.0351.040.33
Японська боксерка вийшла з українською символікою на зважування перед титульним боєм

Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Нанае Ямака вийшла на зважування перед боєм OPBF з українською символікою на формі. Кирило Буданов подякував спортсменці та Японії за солідарність.

Японська боксерка вийшла з українською символікою на зважування перед титульним боєм

Японська боксерка Нанае Ямака перед титульним боєм за версією OPBF вийшла на церемонію зважування з українською символікою, висловивши таким чином підтримку Україні. Про це повідомив голова Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

За словами глави ОП, сьогодні Україна отримує підтримку від багатьох країн світу, а синьо-жовті кольори стали символом боротьби за свободу.

Сьогодні весь вільний світ говорить мовою солідарності з Україною. Синьо-жовті кольори українського прапора стали символом мужності, стійкості та боротьби за право бути вільним 

– зазначив Буданов.

Він також звернув увагу на жест підтримки з боку японської спортсменки.

Напередодні важливого бою за чемпіонський титул за версією OPBF японська боксерка Нанае Ямака вийшла на церемонію зважування з українською символікою. Синьо-жовті колоски та серце на її формі – це відкритий жест солідарності, який бачать мільйони людей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі 

– написав він.

Буданов подякував спортсменці за підтримку України, а також Японії – за дипломатичну допомогу та партнерство.

Дякую Нанае за позицію і бажаю спортивних перемог. Дякую Японії за незмінну дипломатичну підтримку України та надійне партнерство 

– додав він.

Андрій Тимощенков

Спорт
Війна в Україні
Дипломатка
Офіс Президента України
Кирило Буданов
Японія
Україна