Японська боксерка вийшла з українською символікою на зважування перед титульним боєм

Японська боксерка Нанае Ямака перед титульним боєм за версією OPBF вийшла на церемонію зважування з українською символікою, висловивши таким чином підтримку Україні. Про це повідомив голова Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

За словами глави ОП, сьогодні Україна отримує підтримку від багатьох країн світу, а синьо-жовті кольори стали символом боротьби за свободу.

Сьогодні весь вільний світ говорить мовою солідарності з Україною. Синьо-жовті кольори українського прапора стали символом мужності, стійкості та боротьби за право бути вільним – зазначив Буданов.

Він також звернув увагу на жест підтримки з боку японської спортсменки.

Напередодні важливого бою за чемпіонський титул за версією OPBF японська боксерка Нанае Ямака вийшла на церемонію зважування з українською символікою. Синьо-жовті колоски та серце на її формі – це відкритий жест солідарності, який бачать мільйони людей в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі – написав він.

Буданов подякував спортсменці за підтримку України, а також Японії – за дипломатичну допомогу та партнерство.

Дякую Нанае за позицію і бажаю спортивних перемог. Дякую Японії за незмінну дипломатичну підтримку України та надійне партнерство – додав він.

