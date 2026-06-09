Карис призвал усилить санкции против российской энергетики и не допустить возвращения рф в международный спорт
Киев • УНН
Алар Карис призвал усилить санкции против энергоресурсов рф и не допускать агрессора к спорту. Он назвал атаки по Украине актом отчаяния кремля.
Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости дальнейшего усиления санкционного давления на россию и недопущения возвращения страны-агрессора к международной спортивной и культурной жизни.
Об этом он сказал во время совместного общения со СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
По словам Кариса, давление на россию должно только расти.
Это давление должно расти. Это означает соблюдение существующих санкций и наложение более сильных санкций на российские энергетические ресурсы и их перевозку
Президент Эстонии также подчеркнул, что международное сообщество не должно способствовать возвращению россии к нормальной международной жизни, пока она продолжает войну против Украины.
Россияне пытаются постепенно проскользнуть обратно в международный спорт и культуру, чтобы ослабить негативные настроения в отношении них вместо того, чтобы признать и понести ответственность за действия своих лидеров
Он добавил, что последние массированные атаки россии по гражданским объектам Украины могут свидетельствовать не только о попытках запугать население, но и о слабости кремля.
Российские недавние ракетные удары против гражданских лиц и гражданских объектов можно истолковать как попытку дестабилизировать общество, но это также можно рассматривать как акт отчаяния
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Таллинне, где будет на саммите Украина - страны Северной Европы и Балтии (NB8), и уже начал двусторонние встречи.