Карис призвал усилить санкции против российской энергетики и не допустить возвращения рф в международный спорт

Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости дальнейшего усиления санкционного давления на россию и недопущения возвращения страны-агрессора к международной спортивной и культурной жизни.

Об этом он сказал во время совместного общения со СМИ с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По словам Кариса, давление на россию должно только расти.

Это давление должно расти. Это означает соблюдение существующих санкций и наложение более сильных санкций на российские энергетические ресурсы и их перевозку - заявил он.

Президент Эстонии также подчеркнул, что международное сообщество не должно способствовать возвращению россии к нормальной международной жизни, пока она продолжает войну против Украины.

Россияне пытаются постепенно проскользнуть обратно в международный спорт и культуру, чтобы ослабить негативные настроения в отношении них вместо того, чтобы признать и понести ответственность за действия своих лидеров - сказал Карис.

Он добавил, что последние массированные атаки россии по гражданским объектам Украины могут свидетельствовать не только о попытках запугать население, но и о слабости кремля.

Российские недавние ракетные удары против гражданских лиц и гражданских объектов можно истолковать как попытку дестабилизировать общество, но это также можно рассматривать как акт отчаяния - отметил президент Эстонии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Таллинне, где будет на саммите Украина - страны Северной Европы и Балтии (NB8), и уже начал двусторонние встречи.