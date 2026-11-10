Украина договорится с партнёрами о финансировании на 2027 год до конца ноября

Украинская сторона и международные партнеры работают над согласованием совместного плана финансирования Украины на 2027 год. Достичь договоренностей планируют до конца этого месяца. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Работаем с партнерами над согласованием совместного плана финансирования Украины на 2027 год. Конкретные параметры обсудили на заседании Руководящего комитета Украинской платформы доноров. Для нас критически важно до конца ноября достичь четких договоренностей относительно финансовой поддержки Украины на 2027 год - заявил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит лидерство Европейского Союза и рассчитывает на совместные решения всех международных партнеров для покрытия финансовых потребностей Украины.

Важно также обеспечить непрерывность финансирования в 2028 году. Сосредоточились и на прохождении зимы, в частности на потребности в энергетическом оборудовании для быстрого восстановления. Призвал партнеров увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики и ускорить поставки. Отдельно говорили о URC-2027 в Таллинне. Она должна стать конференцией конкретных решений - добавил Сергей Корецкий.

Напомним

ЕС планирует покрыть около двух третей дополнительного дефицита финансирования Украины в размере 70 млрд евро в 2027 году. Речь идет о 45 млрд евро.