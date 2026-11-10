Україна домовиться з партнерами про фінансування на 2027 рік до кінця листопада

Українська сторона та міжнародні партнери працюють над узгодженням спільного плану про фінансування України на 2027 рік. Досягти домовленостей планують до кінця цього місяця. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Працюємо з партнерами над узгодженням спільного плану фінансування України на 2027 рік. Конкретні параметри обговорили на засіданні Керівного комітету Української платформи донорів. Для нас критично важливо до кінця листопада досягти чітких домовленостей щодо фінансової підтримки України на 2027 рік - заявив прем’єр-міністр.

Він також наголосив, що українська сторона високо цінує лідерство Європейського Союзу та розраховує на спільні рішення всіх міжнародних партнерів для покриття фінансових потреб України.

Важливо також забезпечити безперервність фінансування у 2028 році. Зосередилися й на проходженні зими, зокрема на потребі в енергетичному обладнанні для швидкого відновлення. Закликав партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики та пришвидшити постачання. Окремо говорили про URC-2027 у Таллінні. Вона має стати конференцією конкретних рішень - додав Сергій Корецький.

Нагадаємо

ЄС планує покрити близько двох третин додаткового дефіциту фінансування України у 70 млрд євро у 2027 році. Йдеться про 45 млрд євро.