Россия выразила решительный протест Эстонии из-за сноса советского памятника
Киев • УНН
РФ осудила демонтаж памятника на братской могиле в уезде Валгамаа, обвинив Эстонию в нарушении международного гуманитарного права. В Эстонии продолжается демонтаж советских мемориалов, останки 795 военнослужащих планируют перезахоронить.
Россия выразила "решительный протест" временному поверенному в делах Эстонии в РФ из-за демонтажа памятника на братской могиле военнослужащих советской армии в уезде Валгамаа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНН.
Детали
По словам Захаровой, российская сторона обвинила Эстонию в уничтожении советского мемориального наследия и заявила, что ей якобы неизвестна судьба останков, захороненных в братской могиле. Она также утверждает, что информация об эксгумации или перезахоронении погибших не была обнародована.
Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, которое закрепляет порядок обращения с телами погибших и военными захоронениями, а также неонацистские проявления в Эстонии и будет продолжать всеми имеющимися средствами двусторонней и многосторонней дипломатии разоблачать их перед мировой общественностью
Что известно о демонтаже памятника
В то же время в Эстонии в последние годы продолжается демонтаж памятников, установленных во времена советской оккупации. Эту работу проводит Эстонский военный музей, который также организует перезахоронение останков, найденных под такими мемориалами.
По данным эстонского вещателя ERR, памятник в населенном пункте Йыгевести демонтировали несколько недель назад. В Военном музее сообщили, что в настоящее время продолжается сортировка останков, после чего погибших планируют перезахоронить.
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В музее также отметили, что после Второй мировой войны в братской могиле было захоронено 795 советских военнослужащих, при этом личности 726 из них уже установлены.
Кроме того, Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии планирует осенью внести в парламент законопроект, который должен определить порядок изъятия советской символики из публичного пространства.
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