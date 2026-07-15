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Разведки стран Балтии выявили попытки саботажа рф в государствах НАТО - Reuters

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Президенты Латвии и Литвы заявили о наличии данных о диверсиях рф. Литва усиливает охрану энергетики и транспорта.

Разведки стран Балтии выявили попытки саботажа рф в государствах НАТО - Reuters

россия осуществляла различные формы саботажа в странах-членах НАТО. Об этом свидетельствует информация от разведывательных органов Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил: эта информация свидетельствует о различных попытках совершить диверсии и ослабить безопасность в государствах НАТО.

При этом Ринкевичс не уточнил, против каких именно стран были направлены эти попытки. В то же время Науседа заявил: Литва имеет разведывательные данные о том, что россия планирует атаки на инфраструктуру, и эта балтийская страна усилит охрану объектов энергетики и транспорта в качестве превентивной меры.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО согласилось повысить статус миссии патрулирования воздушного пространства Балтии до противовоздушной обороны.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Электроэнергия
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Reuters
Латвия
НАТО
Литва
Эстония