Разведки стран Балтии выявили попытки саботажа рф в государствах НАТО - Reuters

россия осуществляла различные формы саботажа в странах-членах НАТО. Об этом свидетельствует информация от разведывательных органов Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил: эта информация свидетельствует о различных попытках совершить диверсии и ослабить безопасность в государствах НАТО.

При этом Ринкевичс не уточнил, против каких именно стран были направлены эти попытки. В то же время Науседа заявил: Литва имеет разведывательные данные о том, что россия планирует атаки на инфраструктуру, и эта балтийская страна усилит охрану объектов энергетики и транспорта в качестве превентивной меры.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО согласилось повысить статус миссии патрулирования воздушного пространства Балтии до противовоздушной обороны.