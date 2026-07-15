Разведки стран Балтии выявили попытки саботажа рф в государствах НАТО - Reuters
Киев • УНН
Президенты Латвии и Литвы заявили о наличии данных о диверсиях рф. Литва усиливает охрану энергетики и транспорта.
россия осуществляла различные формы саботажа в странах-членах НАТО. Об этом свидетельствует информация от разведывательных органов Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во время совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил: эта информация свидетельствует о различных попытках совершить диверсии и ослабить безопасность в государствах НАТО.
При этом Ринкевичс не уточнил, против каких именно стран были направлены эти попытки. В то же время Науседа заявил: Литва имеет разведывательные данные о том, что россия планирует атаки на инфраструктуру, и эта балтийская страна усилит охрану объектов энергетики и транспорта в качестве превентивной меры.
Напомним
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО согласилось повысить статус миссии патрулирования воздушного пространства Балтии до противовоздушной обороны.