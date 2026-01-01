Что приготовил зрителям Netflix в январе: от Агаты Кристи до «Бриджертонов»

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
20:23 • 6644 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 9712 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 12389 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 14587 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 15105 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17049 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 20165 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19661 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17417 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15745 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
85%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 18017 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"31 декабря, 12:55 • 16383 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 8034 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 16077 просмотра
Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру19:52 • 3254 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
20:23 • 6620 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 16172 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 65985 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 66702 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 60541 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Крым
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 16183 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 8168 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 18095 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 19186 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 20424 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Отопление
Фильм

Что приготовил зрителям Netflix в январе: от Агаты Кристи до «Бриджертонов»

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Netflix представил январские новинки, среди которых экранизация романа Агаты Кристи "Семь циферблатов", криминальная драма "Срыв" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, а также четвертый сезон "Бриджертонов".

Что приготовил зрителям Netflix в январе: от Агаты Кристи до «Бриджертонов»

После финального сезона "Очень странных дел" Netflix, похоже, решил взять паузу от слишком громких премьер, но все же готов предложить зрителям интересные новинки. О них читайте на УНН.

Его и ее

Тело, найденное в лесу, обостряет напряжение между полицейским и его бывшей женой-репортером, с которой они расстались. Оба подозревают друг друга в нечестной игре. В главных ролях Джон Бернтал и Тесса Томпсон.

Премьера 8 января

Люди, которых мы встречаем на отдыхе 

Популярный роман Эмили Генри о давних друзьях, которые раз в год встречаются в разных местах, получил экранизацию в виде романтической комедии. В главных ролях Эмили Бейдер и Том Блайт, а также Лукас Гейдж, Алан Рак и Молли Шеннон в ролях второго плана.

Премьера 9 января

 Семь циферблатов Агаты Кристи 

Крис Чибналл, создатель сериала "Бродчерч", впервые с 1981 года экранизирует роман Агаты Кристи 1929 года. Миа МакКенна-Брюс играет аристократку, которая расследует ужасные события на вечеринке в загородном доме.

Премьера 15 января

"Срыв"

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон в криминальной драме о полицейских из Майами. Они находят тайник с 24 миллионами долларов. После этого ситуация усложняется, а доверие между главными героями разрушается.

Премьера 16 января

Похищенная: Элизабет Смарт 

В 2002 году из собственного дома исчезла 14-летняя девочка Элизабет Смарт. В следующем году девочку обнаружили живой. Но в течение многих лет она не рассказывала, что именно с ней произошло. Документальный сериал расскажет о событиях, связанных с этим преступлением.

Премьера 21 января

Космическая принцесса Кагуя! 

K-pop охотники на демонов принесли Netflix бешеный успех. И вот стриминговый сервис выпустит еще одно музыкальное фэнтези от аниме-студии Colorido о молодой девушке-подростке, чья жизнь превращается в хаос, когда она встречает сбежавшую принцессу-инопланетянку.

Премьера 22 января

Бриджертоны, 4 сезон, часть 1 

Эта часть сосредоточится на романе между Бенедиктом Бриджертоном и Софи Бек.

Премьера 29 января

 

 

 

 

Евгений Царенко

Мультимедиа
Бен Аффлек
Фильм
Сериал
Мэтт Дэймон
Netflix