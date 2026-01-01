Что приготовил зрителям Netflix в январе: от Агаты Кристи до «Бриджертонов»

После финального сезона "Очень странных дел" Netflix, похоже, решил взять паузу от слишком громких премьер, но все же готов предложить зрителям интересные новинки. О них читайте на УНН.

Его и ее

Тело, найденное в лесу, обостряет напряжение между полицейским и его бывшей женой-репортером, с которой они расстались. Оба подозревают друг друга в нечестной игре. В главных ролях Джон Бернтал и Тесса Томпсон.

Премьера 8 января

Люди, которых мы встречаем на отдыхе

Популярный роман Эмили Генри о давних друзьях, которые раз в год встречаются в разных местах, получил экранизацию в виде романтической комедии. В главных ролях Эмили Бейдер и Том Блайт, а также Лукас Гейдж, Алан Рак и Молли Шеннон в ролях второго плана.

Премьера 9 января

Семь циферблатов Агаты Кристи

Крис Чибналл, создатель сериала "Бродчерч", впервые с 1981 года экранизирует роман Агаты Кристи 1929 года. Миа МакКенна-Брюс играет аристократку, которая расследует ужасные события на вечеринке в загородном доме.

Премьера 15 января

"Срыв"

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон в криминальной драме о полицейских из Майами. Они находят тайник с 24 миллионами долларов. После этого ситуация усложняется, а доверие между главными героями разрушается.

Премьера 16 января

Похищенная: Элизабет Смарт

В 2002 году из собственного дома исчезла 14-летняя девочка Элизабет Смарт. В следующем году девочку обнаружили живой. Но в течение многих лет она не рассказывала, что именно с ней произошло. Документальный сериал расскажет о событиях, связанных с этим преступлением.

Премьера 21 января

Космическая принцесса Кагуя!

K-pop охотники на демонов принесли Netflix бешеный успех. И вот стриминговый сервис выпустит еще одно музыкальное фэнтези от аниме-студии Colorido о молодой девушке-подростке, чья жизнь превращается в хаос, когда она встречает сбежавшую принцессу-инопланетянку.

Премьера 22 января

Бриджертоны, 4 сезон, часть 1

Эта часть сосредоточится на романе между Бенедиктом Бриджертоном и Софи Бек.

Премьера 29 января