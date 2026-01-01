$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
20:23 • 6820 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 9924 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 12439 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 14639 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 15135 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 17064 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 20179 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19666 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17422 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15750 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Що приготував глядачам Netflix у січні: від Агати Крісті до «Бріджертонів»

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Netflix представив січневі новинки, серед яких екранізація роману Агати Крісті "Сім циферблатів", кримінальна драма "Зрив" з Беном Аффлеком та Меттом Деймоном, а також четвертий сезон "Бріджертонів".

Що приготував глядачам Netflix у січні: від Агати Крісті до «Бріджертонів»

Після фінального сезону "Дивних див" Netflix, схоже, вирішив взяти паузу від надто гучних прем’єр, але все ж готовий запропонувати глядачам цікаві новинки. Про них читайте на УНН.

Його та її

Тіло, знайдене в лісі, загострює напругу між поліцейським та його дружиною-репортеркою, з якою вони розлучилися. Обидва підозрюють один одного у нечесній грі. У головних ролях Джон Бернталом та Тесса Томпсон.

Прем'єра 8 січня

Люди, яких ми зустрічаємо на відпочинку 

Популярний роман Емілі Генрі про давніх друзів, які раз на рік зустрічаються в різних місцях, отримав екранізацію у вигляді романтичної комедії. У головних ролях Емілі Бейдер та Том Блайт, а також Лукас Гейдж, Алан Рак та Моллі Шеннон у ролях другого плану.

Прем'єра 9 січня

 Сім циферблатів Агати Крісті 

Кріс Чібналл, творець серіалу "Бродчерч", вперше з 1981 року екранізує роман Агати Крісті 1929 року. Міа МакКенна-Брюс грає аристократку, яка розслідує жахливі події на вечірці в заміському будинку.

Прем'єра 15 січня

"Зрив"

Бен Аффлек та Метт Деймон у кримінальній драмі про поліцейських з Маямі. Вони знаходять схованку з 24 мільйонами доларів. Після цього ситуація ускладнюється, а довіра між головними героями руйнується.

Прем'єра 16 січня

Викрадена: Елізабет Смарт 

У 2002 році з власного дому зникла 14-річна дівчинка Елізабет Смарт. Наступного року дівчинку виявили живою. Але протягом багатьох років вона не розповідала, що саме з нею відбулося. Документальний серіал розповість про події пов’язані з цим злочином.

Прем'єра 21 січня

Космічна принцеса Каґуя! 

K-pop мисливці на демонів принесли Netflix щшалений успіх. І ось стрімінговий сервіс випустить і ще одне музичне фентезі від аніме-студії Colorido про молоду дівчину-підлітка, чиє життя перетворюється на хаос, коли вона зустрічає принцесу-втікачку-інопланетянку.

Прем'єра 22 січня

Бріджертон, 4 сезон, частина 1 

Ця частина зосередиться на романі між Бенедиктом Бріджертоном та Софі Бек.

Прем'єра 29 січня

 

 

 

 

Євген Царенко

