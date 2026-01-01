Що приготував глядачам Netflix у січні: від Агати Крісті до «Бріджертонів»
Київ • УНН
Netflix представив січневі новинки, серед яких екранізація роману Агати Крісті "Сім циферблатів", кримінальна драма "Зрив" з Беном Аффлеком та Меттом Деймоном, а також четвертий сезон "Бріджертонів".
Після фінального сезону "Дивних див" Netflix, схоже, вирішив взяти паузу від надто гучних прем’єр, але все ж готовий запропонувати глядачам цікаві новинки. Про них читайте на УНН.
Його та її
Тіло, знайдене в лісі, загострює напругу між поліцейським та його дружиною-репортеркою, з якою вони розлучилися. Обидва підозрюють один одного у нечесній грі. У головних ролях Джон Бернталом та Тесса Томпсон.
Прем'єра 8 січня
Люди, яких ми зустрічаємо на відпочинку
Популярний роман Емілі Генрі про давніх друзів, які раз на рік зустрічаються в різних місцях, отримав екранізацію у вигляді романтичної комедії. У головних ролях Емілі Бейдер та Том Блайт, а також Лукас Гейдж, Алан Рак та Моллі Шеннон у ролях другого плану.
Прем'єра 9 січня
Сім циферблатів Агати Крісті
Кріс Чібналл, творець серіалу "Бродчерч", вперше з 1981 року екранізує роман Агати Крісті 1929 року. Міа МакКенна-Брюс грає аристократку, яка розслідує жахливі події на вечірці в заміському будинку.
Прем'єра 15 січня
"Зрив"
Бен Аффлек та Метт Деймон у кримінальній драмі про поліцейських з Маямі. Вони знаходять схованку з 24 мільйонами доларів. Після цього ситуація ускладнюється, а довіра між головними героями руйнується.
Прем'єра 16 січня
Викрадена: Елізабет Смарт
У 2002 році з власного дому зникла 14-річна дівчинка Елізабет Смарт. Наступного року дівчинку виявили живою. Але протягом багатьох років вона не розповідала, що саме з нею відбулося. Документальний серіал розповість про події пов’язані з цим злочином.
Прем'єра 21 січня
Космічна принцеса Каґуя!
K-pop мисливці на демонів принесли Netflix щшалений успіх. І ось стрімінговий сервіс випустить і ще одне музичне фентезі від аніме-студії Colorido про молоду дівчину-підлітка, чиє життя перетворюється на хаос, коли вона зустрічає принцесу-втікачку-інопланетянку.
Прем'єра 22 січня
Бріджертон, 4 сезон, частина 1
Ця частина зосередиться на романі між Бенедиктом Бріджертоном та Софі Бек.
Прем'єра 29 січня