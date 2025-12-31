Актер Исайя Уитлок-младший умер в возрасте 71 года
Киев • УНН
Он был известен по ролям в сериалах "Прослушка", "Вице-президент", "Ваша честь" и "Атланта".
Умер актер Исайя Уитлок-младший, наиболее известный своим крылатым выражением "Sheeeeit…" из сериала "Прослушка" - ему был 71 год. Об этом сообщает Tmz, передает УНН.
Подробности
Голливудский ветеран мирно скончался во вторник в Нью-Йорке после непродолжительной болезни, сообщил его менеджер Брайан Либман
Уитлок сыграл роль коррумпированного сенатора Р. Клейтона Дэвиса в сериале "Прослушка" и исполнял периодические роли в сериалах "Вице-президент", "Ваша честь" и "Атланта", а также сотрудничал со Спайком Ли над несколькими кинопроектами, в частности "25-й час" - откуда он и придумал свою фирменную фразу "BlacKkKlansman", "Da 5 Bloods" и "Chi-Raq".
Менеджер Уитлока Брайан Либман рассказал: "Исайя был блестящим актером и еще лучшим человеком. Его любили все, кто имел удовольствие работать с ним или знать его. Нам его очень будет не хватать". Ему был 71 год. Покойся с миром
Напомним
