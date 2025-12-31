$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 2830 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 6574 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20986 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 52238 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 37510 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32765 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30769 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21483 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19764 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24324 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Актер Исайя Уитлок-младший умер в возрасте 71 года

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Он был известен по ролям в сериалах "Прослушка", "Вице-президент", "Ваша честь" и "Атланта".

Актер Исайя Уитлок-младший умер в возрасте 71 года
Фото: tmz.com

Умер актер Исайя Уитлок-младший, наиболее известный своим крылатым выражением "Sheeeeit…" из сериала "Прослушка" - ему был 71 год. Об этом сообщает Tmz, передает УНН.

Подробности

Голливудский ветеран мирно скончался во вторник в Нью-Йорке после непродолжительной болезни, сообщил его менеджер Брайан Либман

- пишет издание.

Уитлок сыграл роль коррумпированного сенатора Р. Клейтона Дэвиса в сериале "Прослушка" и исполнял периодические роли в сериалах "Вице-президент", "Ваша честь" и "Атланта", а также сотрудничал со Спайком Ли над несколькими кинопроектами, в частности "25-й час" - откуда он и придумал свою фирменную фразу "BlacKkKlansman", "Da 5 Bloods" и "Chi-Raq".

Менеджер Уитлока Брайан Либман рассказал: "Исайя был блестящим актером и еще лучшим человеком. Его любили все, кто имел удовольствие работать с ним или знать его. Нам его очень будет не хватать". Ему был 71 год. Покойся с миром

- говорится в издании.

Напомним

Французская кинозвезда, актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года.

Алла Киосак

