Актор Ісая Вітлок-молодший помер у віці 71 року

Помер актор Ісая Вітлок-молодший, найбільш відомий своїм крилатим висловом "Sheeeeit…" з серіалу "The Wire" - йому був 71 рік. Про це повідомляє Тmz, передає УНН.

Деталі

Голлівудський ветеран мирно помер у вівторок у Нью-Йорку після нетривалої хвороби, повідомив його менеджер Браян Лібман - пише видання.

Вітлок зіграв роль корумпованого сенатора Р. Клейтона Девіса у серіалі "Дроти" та виконував періодичні ролі у серіалах "Віце-президент", "Ваша честь" та "Атланта", а також, він співпрацював зі Спайком Лі над кількома кінопроектами, зокрема "25-та година" - звідки він і вигадав свою фірмову фразу "BlacKkKlansman", "Da 5 Bloods" та "Chi-Raq".

Менеджер Вітлока Браян Лібман розповів: "Ізайя був блискучим актором і ще кращою людиною. Його любили всі, хто мав задоволення працювати з ним або знати його. Нам його дуже не вистачатиме". Йому був 71 рік. Спочивай з миром - йдеться у виданні.

Нагадаємо

