$42.390.17
49.860.20
Ексклюзив
07:11 • 2872 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 6672 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 21035 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52316 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37552 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32783 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30784 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21490 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19769 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24336 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актор Ісая Вітлок-молодший помер у віці 71 року

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Він був відомий за ролями у серіалах "Дроти", "Віце-президент", "Ваша честь" та "Атланта".

Актор Ісая Вітлок-молодший помер у віці 71 року
Фото: tmz.com

Помер актор Ісая Вітлок-молодший, найбільш відомий своїм крилатим висловом "Sheeeeit…" з серіалу "The Wire" - йому був 71 рік. Про це повідомляє Тmz, передає УНН.

Деталі

Голлівудський ветеран мирно помер у вівторок у Нью-Йорку після нетривалої хвороби, повідомив його менеджер Браян Лібман

- пише видання.

Вітлок зіграв роль корумпованого сенатора Р. Клейтона Девіса у серіалі "Дроти" та виконував періодичні ролі у серіалах "Віце-президент", "Ваша честь" та "Атланта", а також, він співпрацював зі Спайком Лі над кількома кінопроектами, зокрема "25-та година" - звідки він і вигадав свою фірмову фразу "BlacKkKlansman", "Da 5 Bloods" та "Chi-Raq".

Менеджер Вітлока Браян Лібман розповів: "Ізайя був блискучим актором і ще кращою людиною. Його любили всі, хто мав задоволення працювати з ним або знати його. Нам його дуже не вистачатиме". Йому був 71 рік. Спочивай з миром

- йдеться у виданні.

Нагадаємо

Французька кінозірка, акторка Бріжит Бардо померла у віці 91 року.

Алла Кіосак

КультураНовини Світу
Режисер
Фільм
Серіали
Нью-Йорк