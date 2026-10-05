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Сайт АТБ атакували хакери і, ймовірно, викрали дані мільйонів клієнтів, вимагають викуп у криптовалюті

Київ • УНН

 • 956 перегляди

На сайті АТБ з’явилося повідомлення про викрадення даних майже 8 млн клієнтів. Зловмисники вимагають $400 тисяч у криптовалюті.

Сайт АТБ атакували хакери і, ймовірно, викрали дані мільйонів клієнтів, вимагають викуп у криптовалюті

Сайт мережі продуктових магазинів АТБ, ймовірно, зламали. Наразі на сторінці розміщено повідомлення зловмисників, які заявили про викрадення даних мільйонів даних клієнтів і вимагають викуп у криптовалюті, передає УНН.

Деталі

"АТБ ваші дані у нас, встигніть до нуля", - зазначено російською на сайті компанії.

Зловмисники встановили таймер на дві години і вимагають викуп у розмірі $400 000 у криптовалюті.

Якщо ж умови не будуть виконані - обіцяють злити дані майже 8 млн клієнтів.

"Не заплатите - все піде у відкритий доступ", - зазначено у повідомленні.

Компанія АТБ наразі офіційно не підтверджувала і не коментувала повідомлення із погрозами на сайті.

Антоніна Туманова

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