Сайт «АТБ» атаковали хакеры и, вероятно, похитили данные миллионов клиентов, требуя выкуп в криптовалюте
Киев • УНН
На сайте «АТБ» появилось сообщение о похищении данных почти 8 млн клиентов. Злоумышленники требуют 400 тысяч долларов в криптовалюте.
Сайт сети продуктовых магазинов АТБ, вероятно, взломали. В настоящее время на странице размещено сообщение злоумышленников, которые заявили о краже данных миллионов клиентов и требуют выкуп в криптовалюте, передает УНН.
Детали
"АТБ ваши данные у нас, успейте до нуля", — указано на русском языке на сайте компании.
Злоумышленники установили таймер на два часа и требуют выкуп в размере $400 000 в криптовалюте.
Если же условия не будут выполнены — обещают слить данные почти 8 млн клиентов.
"Не заплатите — все попадет в открытый доступ", — указано в сообщении.
Компания АТБ пока официально не подтверждала и не комментировала сообщения с угрозами на сайте.