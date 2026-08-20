Суд обрав запобіжний захід водію Volkswagen, який вʼїхав у зупинку з людьми у Києві

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід водію, який у Соломʼянському районі на швидкості зіткнувся з маршруткою та вʼїхав у зупинку, вбивши двох людей та поранивши ще чотирьох. Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду.

23-річному Богдану Каленіченку, який був за кермом Volkswagen під час трагічної ДТП, призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави до 17 жовтня 2026 року.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури. Каленіченку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави до 17 жовтня 2026 року. Дії водія кваліфіковано як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей (ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України)