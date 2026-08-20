Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в Киеве

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения водителю, который в Соломенском районе на скорости столкнулся с маршруткой и въехал в остановку, убив двух человек и ранив ещё четырёх. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Детали

23-летнему Богдану Калениченко, который находился за рулём Volkswagen во время трагического ДТП, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога до 17 октября 2026 года.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры. Калениченко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога до 17 октября 2026 года. Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) - сказала председательствующая судья Оксана Хардина.

Сам фигурант дела заявил, что "готов возместить всё, что натворил".

Напомним

В Киеве автомобиль на скорости столкнулся с маршруткой и въехал в остановку, есть погибшие и пострадавшие.