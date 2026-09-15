У серпні український автопарк поповнили 266 автобусів - які моделі найбільш популярні

У серпні 2026 року український автопарк поповнили 266 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 3% більше, ніж у серпні 2025 року, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Найчастіше у серпні вперше реєстрували в частині нових автобусів:

ZAZ – 42 од.;

ATAMAN - 38 од.;

ETALON - 32 од.

Водночас серед вживаних були зареєстровані:

MERCEDES-BENZ - 58 од.;

VOLKSWAGEN - 12 од.;

VDL - 10 од.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 56%, торік була 61%.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1716 автобусів (+4% до аналогічного періоду 2025р.). З них: нових – 731 од. (-9%); вживаних – 985 од. (+15%).

Нагадаємо

У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.