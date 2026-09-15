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У серпні український автопарк поповнили 266 автобусів - які моделі найбільш популярні

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У серпні в Україні зареєстрували 266 автобусів, на 3% більше за торішній показник. Частка нової техніки знизилася до 56%.

У серпні український автопарк поповнили 266 автобусів - які моделі найбільш популярні

У серпні 2026 року український автопарк поповнили 266 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 3% більше, ніж у серпні 2025 року, повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Найчастіше у серпні вперше реєстрували в частині нових автобусів:

  • ZAZ – 42 од.;
    • ATAMAN - 38 од.;
      • ETALON - 32 од.

        Водночас серед вживаних були зареєстровані:

        • MERCEDES-BENZ - 58 од.;
          • VOLKSWAGEN - 12 од.;
            • VDL - 10 од.

              Частка нової техніки в цьому обсязі становила 56%, торік була 61%.

              Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1716 автобусів (+4% до аналогічного періоду 2025р.). З них: нових – 731 од. (-9%); вживаних – 985 од. (+15%).

              Нагадаємо

              У серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі автомобілів із бензиновими двигунами, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

              Євген Устименко

              ЕкономікаАвто
              Техніка
              Volkswagen
              Україна