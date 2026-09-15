В августе украинский автопарк пополнили 266 автобусов - какие модели наиболее популярны
Киев • УНН
В августе в Украине зарегистрировали 266 автобусов, на 3% больше прошлогоднего показателя. Доля новой техники снизилась до 56%.
В августе 2026 года украинский автопарк пополнили 266 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 3% больше, чем в августе 2025 года, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Чаще всего в августе впервые регистрировали среди новых автобусов:
- ZAZ – 42 ед.;
- ATAMAN - 38 ед.;
- ETALON - 32 ед.
В то же время среди подержанных были зарегистрированы:
- MERCEDES-BENZ - 58 ед.;
- VOLKSWAGEN - 12 ед.;
- VDL - 10 ед.
Доля новой техники в этом объёме составила 56%, в прошлом году — 61%.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1716 автобусов (+4% к аналогичному периоду 2025 г.). Из них: новых – 731 ед. (-9%); подержанных – 985 ед. (+15%).
Напомним
В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.