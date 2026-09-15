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В августе украинский автопарк пополнили 266 автобусов - какие модели наиболее популярны

Киев • УНН

 • 4480 просмотра

В августе в Украине зарегистрировали 266 автобусов, на 3% больше прошлогоднего показателя. Доля новой техники снизилась до 56%.

В августе украинский автопарк пополнили 266 автобусов - какие модели наиболее популярны

В августе 2026 года украинский автопарк пополнили 266 автобусов (вкл. микроавтобусы). Это на 3% больше, чем в августе 2025 года, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Чаще всего в августе впервые регистрировали среди новых автобусов:

  • ZAZ – 42 ед.;
    • ATAMAN - 38 ед.;
      • ETALON - 32 ед.

        В то же время среди подержанных были зарегистрированы:

        • MERCEDES-BENZ - 58 ед.;
          • VOLKSWAGEN - 12 ед.;
            • VDL - 10 ед.

              Доля новой техники в этом объёме составила 56%, в прошлом году — 61%.

              Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1716 автобусов (+4% к аналогичному периоду 2025 г.). Из них: новых – 731 ед. (-9%); подержанных – 985 ед. (+15%).

              Напомним

              В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

              Евгений Устименко

              ЭкономикаАвто
              Техника
              Volkswagen
              Украина