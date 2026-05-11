Уже 20 стран работают с Украиной по Drone Deal, начинается подготовка соглашения с Канадой - Зеленский

Украина начала подготовку соглашения Drone Deal с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, чтобы у нас с ними были Drone Deals. С частью стран уже есть политические договоренности, и будут контракты производителей, и уже наша военная экспертиза дает результаты. С частью стран вскоре подпишем политические соглашения - сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, "начали подготовку такого соглашения Drone Deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности".

Как на американском направлении, так и в Европе мы стараемся сделать все возможное, чтобы мы могли здесь, в Украине, или совместно с партнерами производить достаточно антибаллистических ракет. Это постоянная наша задача – дополнительные ракеты для ПВО - резюмировал Глава государства.

