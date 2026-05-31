россияне уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Закитном в Донецкой области
Киев • УНН
Оккупанты сбросили на крышу церкви в Закитном боеприпас с зажигательной смесью. Храм 2010 года постройки полностью уничтожен в результате атаки дрона.
Российские войска уничтожили Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Закитное Донецкой области. На кровлю церкви оккупанты сбросили боеприпас с зажигательной смесью. Об этом сообщила Отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ, пишет УНН.
Вчера, 30 мая, россияне нанесли удар по религиозному культовому сооружению в селе Закитное Донецкой области, в очередной раз нарушив нормы международного гуманитарного права
Для обстрела враг использовал БпЛА, сбросив на кровлю боеприпас с зажигательной смесью. Такой метод противник применяет для поражения блиндажей и деревянных зданий.
Отмечается, что это второй случай уничтожения церкви в Закитном. Впервые религиозное сооружение советская власть уничтожила в 1930-х годах.
Современное здание спроектировано и построено в 2009-2010 годах, а освящение храма состоялось 31 июля 2010 года.
