Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с норвежским коллегой украинскую Формулу мира и инициативу по передаче Киеву истребителей F-16. Об этом министр рассказал в X, передает УНН.

Детали

Я разговаривал с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде (...) Я поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции F-16. Мы обсуждали расширение этой инициативы - рассказал Кулеба.

По его словам, они также согласовали следующие шаги по привлечению новых стран к процессу внедрения Формулы мира.

Зеленський поділився кадрами про шлях України до F-16 та заявив, що їх буде ще більше

Также глава МИД Украины отметил усилия Норвегии увеличить помощь Киеву, а также ее решение предпринять дополнительные шаги для укрепления украинской энергетической системы.

Напомним

Военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН заявил, что появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию.