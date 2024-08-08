Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с норвежским коллегой. Обсуждались украинская Формула мира, расширение коалиции F-16 и дополнительная помощь Украине, включая укрепление энергетической системы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с норвежским коллегой украинскую Формулу мира и инициативу по передаче Киеву истребителей F-16. Об этом министр рассказал в X, передает УНН.
Детали
Я разговаривал с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде (...) Я поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции F-16. Мы обсуждали расширение этой инициативы
По его словам, они также согласовали следующие шаги по привлечению новых стран к процессу внедрения Формулы мира.
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Также глава МИД Украины отметил усилия Норвегии увеличить помощь Киеву, а также ее решение предпринять дополнительные шаги для укрепления украинской энергетической системы.
Напомним
Военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН заявил, что появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию.