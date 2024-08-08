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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по передаче Украине F-16

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 12:00  •  11765 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с норвежским коллегой. Обсуждались украинская Формула мира, расширение коалиции F-16 и дополнительная помощь Украине, включая укрепление энергетической системы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с норвежским коллегой украинскую Формулу мира и инициативу по передаче Киеву истребителей  F-16. Об этом министр рассказал в X, передает УНН.

Детали

Я разговаривал с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде (...)  Я поблагодарил Норвегию за ее участие в коалиции F-16. Мы обсуждали расширение этой инициативы 

- рассказал Кулеба. 

По его словам, они также согласовали  следующие шаги по привлечению новых стран к процессу внедрения Формулы мира. 

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Также глава МИД Украины отметил  усилия Норвегии увеличить помощь Киеву, а также ее решение предпринять дополнительные шаги для укрепления украинской энергетической системы.

Напомним

Военный эксперт Валерий Рябых в комментарии УНН заявил, что появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
espen-bart-eideЭспен Барт Эйде
norvegiyaНорвегия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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