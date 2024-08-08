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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 07:19  •  10196 просмотра

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Президент Украины показал видео о пути к получению F-16. Зеленский подчеркнул, что Украина просила самолеты с первого дня вторжения, и постепенно достигла результата благодаря объединенным усилиям.

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео о пути Украины к получению истребителей F-16 и заверил, что их будет еще больше, пишет УНН.

Детали

Зеленский указал, что Украина просила партнеров закрыть небо или дать самолеты еще с первого дня полномасштабного российского вторжения.

"Мы знали, что это возможно, что мир имеет для этого силу. Ради этой цели мы объединили политическую, дипломатическую и военную работу. Постепенно, шаг за шагом, нам удалось достичь результата. Самолеты F-16 уже в украинском небе. И их будет еще больше!" - отметил Президент Украины в соцсетях.

Напомним,

4 августа Президент Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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