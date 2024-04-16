Глава Норвежской дипломатии прибыл в Одессу: Кипер рассказал детали встречи

Одесскую область с визитом посетил глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В ходе визита Барт Эйде ознакомился с последствиями российского терроризма, в частности воочию увидел разрушенный российским дроном дом, где погибло 12 гражданских людей, информирует Кипер. Представители региональной власти проинформировали министра иностранных дел Норвегии о ситуации с безопасностью в регионе и Черном море.

"Наглядно продемонстрировали, как работает зерновой коридор. Также показали наши удивительные памятники архитектуры, над которыми чуть ли не ежедневно летают российские ракеты и дроны. Надеемся на дальнейшее усиление ПВО для защиты наших людей и инфраструктуры. Визит главы МИД в Одессу свидетельствует о поддержке со стороны Норвегии в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета", - пишет Кипер.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.