Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли

Междисциплинарная группа исследователей создала уникальный метод лечения рака, основанный на использовании "программируемых" микробов, способных пожирать опухоли изнутри. Используя бактерию Clostridium sporogenes, которая естественным образом размножается в бескислородной среде, ученые смогли направить ее непосредственно в ядра солидных опухолей. Об этом сообщает Science Daily, пишет УНН.

Детали

Основным препятствием в использовании почвенных бактерий была их гибель при контакте с кислородом на краях опухоли, что мешало полному уничтожению раковых клеток.

Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека

Чтобы решить эту проблему, команда профессора Марка Окойна внедрила ген толерантности к кислороду от родственных микроорганизмов. Для контроля за этим процессом ученые использовали механизм кворум-сенсорики – своеобразную "электрическую цепь" из цепей ДНК, которая активирует защитные функции бактерий только тогда, когда их концентрация внутри опухоли достигает определенного уровня.

Синтетическая биология на службе медицины и будущие испытания

Во время экспериментов исследователи подтвердили работоспособность системы, запрограммировав микробы на выработку светящегося белка в момент активации нужных генов.

По словам профессора Брайана Инголлса, такой подход позволяет создавать биологические системы с предсказуемым поведением, что исключает рост бактерий в богатых кислородом участках тела, таких как кровоток. Следующим этапом проекта станет объединение системы контроля и генов выносливости в единый организм для проведения доклинических испытаний на живых моделях.

Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому