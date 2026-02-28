Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 февраля, 19:28 • 9732 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 20586 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 26598 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 36436 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 36999 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 39374 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 53918 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46360 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39857 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33896 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
100%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В тринадцати регионах РФ одновременно объявили ракетную опасность впервые за время полномасштабной войны27 февраля, 18:33 • 3676 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 7396 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 9588 просмотра
Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой27 февраля, 20:41 • 4394 просмотра
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 4862 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 9698 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 16173 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 16843 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 21419 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 23201 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Илон Маск
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Иран
Словакия
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 7486 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 10048 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 10802 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 24711 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53508 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Бронетранспортер M113
Сериал

Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Исследователи из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии Clostridium sporogenes, способные уничтожать раковые опухоли. Они внедрили ген толерантности к кислороду и механизм кворум-сенсорики для контроля роста бактерий.

Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли

Междисциплинарная группа исследователей создала уникальный метод лечения рака, основанный на использовании "программируемых" микробов, способных пожирать опухоли изнутри. Используя бактерию Clostridium sporogenes, которая естественным образом размножается в бескислородной среде, ученые смогли направить ее непосредственно в ядра солидных опухолей. Об этом сообщает Science Daily, пишет УНН.

Детали

Основным препятствием в использовании почвенных бактерий была их гибель при контакте с кислородом на краях опухоли, что мешало полному уничтожению раковых клеток.

Искусственный интеллект AlphaGenome от DeepMind расшифровал "темный геном" человека30.01.26, 04:26 • 3820 просмотров

Чтобы решить эту проблему, команда профессора Марка Окойна внедрила ген толерантности к кислороду от родственных микроорганизмов. Для контроля за этим процессом ученые использовали механизм кворум-сенсорики – своеобразную "электрическую цепь" из цепей ДНК, которая активирует защитные функции бактерий только тогда, когда их концентрация внутри опухоли достигает определенного уровня.

Синтетическая биология на службе медицины и будущие испытания

Во время экспериментов исследователи подтвердили работоспособность системы, запрограммировав микробы на выработку светящегося белка в момент активации нужных генов.

 По словам профессора Брайана Инголлса, такой подход позволяет создавать биологические системы с предсказуемым поведением, что исключает рост бактерий в богатых кислородом участках тела, таких как кровоток. Следующим этапом проекта станет объединение системы контроля и генов выносливости в единый организм для проведения доклинических испытаний на живых моделях.

Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому04.02.26, 17:39 • 17274 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеТехнологии
Животные
Карцинома