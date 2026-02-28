$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 9774 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 20627 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 26633 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 36469 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 37026 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39384 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 53933 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46367 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39862 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33899 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Теги
Автори
Науковці з Університету Ватерлоо розробили генетично модифіковані бактерії, що з'їдають ракові пухлини

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Дослідники з Університету Ватерлоо розробили генетично модифіковані бактерії Clostridium sporogenes, здатні знищувати ракові пухлини. Вони впровадили ген толерантності до кисню та механізм кворум-сенсорики для контролю росту бактерій.

Науковці з Університету Ватерлоо розробили генетично модифіковані бактерії, що з'їдають ракові пухлини

Міждисциплінарна група дослідників створила унікальний метод лікування раку, що базується на використанні "програмованих" мікробів, здатних пожирати пухлини зсередини. Використовуючи бактерію Clostridium sporogenes, яка природним чином розмножується у безкисневому середовищі, вчені змогли спрямувати її безпосередньо в ядра солідних пухлин. Про це повідомляє Science Daily, пише УНН.

Деталі

Основною перешкодою у використанні ґрунтових бактерій була їхня загибель при контакті з киснем на краях пухлини, що заважало повному знищенню ракових клітин.

Штучний інтелект AlphaGenome від DeepMind розшифрував "темний геном" людини30.01.26, 04:26 • 3820 переглядiв

Щоб вирішити цю проблему, команда професора Марка Окойна впровадила ген толерантності до кисню від споріднених мікроорганізмів. Для контролю за цим процесом вчені використали механізм кворум-сенсорики – своєрідне "електричне коло" з ланцюгів ДНК, яке активує захисні функції бактерій лише тоді, коли їхня концентрація всередині пухлини досягає певного рівня.

Синтетична біологія на службі медицини та майбутні випробування

Під час експериментів дослідники підтвердили працездатність системи, запрограмувавши мікроби на вироблення світного білка у момент активації потрібних генів.

 За словами професора Браяна Інґоллса, такий підхід дозволяє створювати біологічні системи з передбачуваною поведінкою, що виключає ріст бактерій у багатих на кисень ділянках тіла, як-от кровотік. Наступним етапом проєкту стане об'єднання системи контролю та генів витривалості в єдиний організм для проведення доклінічних випробувань на живих моделях.

Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному04.02.26, 17:39 • 17274 перегляди

Степан Гафтко

