В российской ракете «Монохром» обнаружили микрокомпьютер Nvidia, что может свидетельствовать об использовании ИИ — ГУР
Киев • УНН
В новой российской ракете «Монохром» обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, что может свидетельствовать о применении искусственного интеллекта. ГУР обнародовало данные о 35 электронных компонентах в российском оружии.
Специалисты ГУР МО Украины обнаружили компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin в составе новой российской крылатой авиационной ракеты С-71 "монохром". Использование этого компонента может свидетельствовать о применении в ракете технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Военная разведка публикует новые данные в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions — речь идет о 35 электронных компонентах, идентифицированных в образцах вооружения, примененных россиянами.
Среди них:
- компоненты пассивной радиолокационной головки, которую Россия начала устанавливать на БПЛА "Герань-2" для обнаружения и поражения зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны Украины;
- китайская камера Honpho TS130C-01 с реактивного БПЛА "Герань-4";
- компоненты активной головки самонаведения аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Специалисты ГУР и коллеги из научно-исследовательских учреждений Украины продолжают исследовать российское вооружение и устанавливать происхождение его электронной компонентной базы.
Эти данные помогают Украине и партнерам выявлять критически важные иностранные технологии, используемые в российском оружии, и усиливать меры для блокирования их поступления в рф.
Двухлетний опыт работы портала War&Sanctions показывает: россия по-прежнему не способна полноценно заменить иностранные высокотехнологичные компоненты собственными аналогами.
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