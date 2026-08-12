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В российской ракете «Монохром» обнаружили микрокомпьютер Nvidia, что может свидетельствовать об использовании ИИ — ГУР

Киев • УНН

 • 908 просмотра

В новой российской ракете «Монохром» обнаружили микрокомпьютер Nvidia Jetson Orin, что может свидетельствовать о применении искусственного интеллекта. ГУР обнародовало данные о 35 электронных компонентах в российском оружии.

В российской ракете «Монохром» обнаружили микрокомпьютер Nvidia, что может свидетельствовать об использовании ИИ — ГУР

Специалисты ГУР МО Украины обнаружили компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin в составе новой российской крылатой авиационной ракеты С-71 "монохром". Использование этого компонента может свидетельствовать о применении в ракете технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Военная разведка публикует новые данные в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions — речь идет о 35 электронных компонентах, идентифицированных в образцах вооружения, примененных россиянами.

Среди них:

  • компоненты пассивной радиолокационной головки, которую Россия начала устанавливать на БПЛА "Герань-2" для обнаружения и поражения зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны Украины;
    • китайская камера Honpho TS130C-01 с реактивного БПЛА "Герань-4";
      • компоненты активной головки самонаведения аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

        Специалисты ГУР и коллеги из научно-исследовательских учреждений Украины продолжают исследовать российское вооружение и устанавливать происхождение его электронной компонентной базы.

        Эти данные помогают Украине и партнерам выявлять критически важные иностранные технологии, используемые в российском оружии, и усиливать меры для блокирования их поступления в рф.

        Двухлетний опыт работы портала War&Sanctions показывает: россия по-прежнему не способна полноценно заменить иностранные высокотехнологичные компоненты собственными аналогами.

        Обнаружение Nvidia Jetson в новой российской ракете в очередной раз демонстрирует необходимость усиления санкционного давления и координации усилий цивилизованного мира

        - подчеркивают в ГУР.

        В ракетах КНДР, которые россия применяет против Украины, обнаружили компоненты гражданского назначения ведущих брендов – Минобороны16.04.26, 19:38 • 4545 просмотров

        Ольга Розгон

        Война в УкраинеТехнологии
        ИИ (искусственный интеллект)
        Санкции
        Война в Украине
        Главное управление разведки Украины
        Х-47М2 "Кинжал"
        Украина