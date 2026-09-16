Отвечает за поставки оружия оккупантам: заместителю министра обороны рф криворучко заочно объявили о подозрении

Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя министра обороны рф алексея криворучко. Его подозревают в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий, что предусмотрено ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, криворучко формировал и реализовывал военно-техническую политику государства-агрессора, организовывал выполнение государственного оборонного заказа и контролировал поставки вооружения.

Установлено, что криворучко подписывал государственные контракты на производство и поставку гиперзвуковых ракет "Кинжал", ракетных комплексов "Искандер-М", управляемых авиационных бомб, а также беспилотников типа "Герань" и "Гербера". Он также контролировал выполнение оборонных заказов и докладывал руководству министерства обороны рф о наращивании производства и поставок оружия для российской армии - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Кроме того, по данным следствия, фигурант инициировал создание Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Его подразделения впоследствии принимали непосредственное участие в боевых действиях против Украины.

Собранные доказательства свидетельствуют, что вооружение, поставки которого организовывал и контролировал обвиняемый, применялось российскими войсками во время ракетных и дроновых атак по территории Украины, в частности по гражданской и критической инфраструктуре. В результате таких атак погибали и получали ранения мирные жители, были разрушены жилые дома и объекты критической инфраструктуры - говорится в сообщении ОГП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним

СБУ и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику сергею кузовлёву за удар по Краматорску в июне 2023 года.