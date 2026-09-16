Відповідає за постачання зброї окупантам: заступнику міністра оборони рф криворучку заочно оголосили підозру

$44.640.0251.510.01
ukenru
13:42 • 5492 перегляди
Генпрокурор США відмовився розслідувати фінансування російським олігархом весілля сина Трампа
12:49 • 7340 перегляди
росіяни вдарили КАБами по Сумах: шестеро постраждалих
Ексклюзив
12:21 • 10502 перегляди
В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом
10:42 • 18466 перегляди
ЄС готує Україні рекордну підтримку на тлі важкої зими: чим допоможуть Києву
09:12 • 29527 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
16 вересня, 08:35 • 18006 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
16 вересня, 06:33 • 21276 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
16 вересня, 06:01 • 34352 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
16 вересня, 04:58 • 20979 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
16 вересня, 04:45 • 18633 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
42%
752мм
Популярнi новини
Анджеліна Джолі приїхала до Харкова разом із сином: що найбільше вразило акторкуPhoto16 вересня, 06:47 • 5876 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні16 вересня, 06:59 • 28820 перегляди
Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри - закон ухвалено в цілому09:36 • 5132 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням10:00 • 22498 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto11:06 • 15366 перегляди
Публікації
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto11:06 • 15517 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням10:00 • 22647 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 29527 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні16 вересня, 06:59 • 28950 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
16 вересня, 06:01 • 34352 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Литва
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 34509 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 34489 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 32553 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 32831 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 49377 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot

Відповідає за постачання зброї окупантам: заступнику міністра оборони рф криворучку заочно оголосили підозру

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

російського офіцера звинувачують у веденні агресивної війни проти України. Він організовував постачання ракет, авіабомб і дронів для армії рф.

Відповідає за постачання зброї окупантам: заступнику міністра оборони рф криворучку заочно оголосили підозру

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника міністра оборони рф олексія криворучка. Його підозрюють у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій, що передбачено ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, криворучко формував і реалізовував військово-технічну політику держави-агресора, організовував виконання державного оборонного замовлення та контролював постачання озброєння.

Встановлено, що криворучко підписував державні контракти на виробництво та постачання гіперзвукових ракет "Кинджал", ракетних комплексів "Іскандер-М", керованих авіаційних бомб, а також безпілотників типу "Герань" і "Гербера". Він також контролював виконання оборонних замовлень та доповідав керівництву міністерства оборони рф про нарощування виробництва і постачання зброї для російської армії

- повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Крім того, за даними слідства, фігурант ініціював створення Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон". Його підрозділи надалі брали безпосередню участь у бойових діях проти України.

Зібрані докази свідчать, що озброєння, постачання якого організовував і контролював обвинувачений, застосовувалося російськими військами під час ракетних та дронових атак по території України, зокрема по цивільній і критичній інфраструктурі. Унаслідок таких атак гинули та зазнавали поранень мирні жителі, були зруйновані житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури

- йдеться в повідомленні ОГП.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

Нагадаємо

СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику сергію кузовльову за удар по Краматорську в червні 2023 року.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Україна
Краматорськ