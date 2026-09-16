Відповідає за постачання зброї окупантам: заступнику міністра оборони рф криворучку заочно оголосили підозру

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника міністра оборони рф олексія криворучка. Його підозрюють у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій, що передбачено ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, криворучко формував і реалізовував військово-технічну політику держави-агресора, організовував виконання державного оборонного замовлення та контролював постачання озброєння.

Встановлено, що криворучко підписував державні контракти на виробництво та постачання гіперзвукових ракет "Кинджал", ракетних комплексів "Іскандер-М", керованих авіаційних бомб, а також безпілотників типу "Герань" і "Гербера". Він також контролював виконання оборонних замовлень та доповідав керівництву міністерства оборони рф про нарощування виробництва і постачання зброї для російської армії

Крім того, за даними слідства, фігурант ініціював створення Центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон". Його підрозділи надалі брали безпосередню участь у бойових діях проти України.

Зібрані докази свідчать, що озброєння, постачання якого організовував і контролював обвинувачений, застосовувалося російськими військами під час ракетних та дронових атак по території України, зокрема по цивільній і критичній інфраструктурі. Унаслідок таких атак гинули та зазнавали поранень мирні жителі, були зруйновані житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури