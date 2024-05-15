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Євробачення-2024: чи був штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали офіційний коментар

Євробачення-2024: чи був штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали офіційний коментар

Київ • УНН

 • 17028 перегляди

Суспільне мовлення не отримувало жодних скарг чи штрафів за нібито порушення правил Євробачення щодо alyona alyona у футболці "Free Azovstal Defenders".

Суспільне Мовлення повідомило, що не отримувало жодних повідомлень про скарги чи штрафи за порушення правил пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Про це йдеться в офіційній заяві, пише УНН.

Контекст

У медіа поширили нібито цитату alyona alyona: "Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом". Наразі в дописі alyona alyona немає згадки про штраф.

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Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі "Євробачення", не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил

- йдеться в офіційній заяві.

Водночас додають, що Європейська мовна спілка справді має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу: "Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту. Пісенний конкурс "Євробачення" відкрито позиціює себе як аполітичний і просить усіх учасників дотримуватись цього правила".

У заяві нагадали, що цьогоріч із фіналу "Євробачення" дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна через погрозливу поведінку на адресу членкині знімальної групи.

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Окрім того, ідеться, що представникам Ірландії Bambie Thug наказали прибрати з гриму зашифрований огамським скриптом символ на підтримку Палестини, який означав "припинення вогню".

"А за заявою португальського мовника RTP замість виступу їхньої представниці iolanda у фіналі пісенного конкурсу на офіційному ютуб-каналі та в соціальних мережах "Євробачення" спершу опублікували виступ співачки у півфіналі через наявність "пропалестинських елементів" у фінальному португальському виступі", - йдеться у заяві Суспільного Мовлення.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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