Євробачення-2024: чи був штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали офіційний коментар
Київ • УНН
Суспільне мовлення не отримувало жодних скарг чи штрафів за нібито порушення правил Євробачення щодо alyona alyona у футболці "Free Azovstal Defenders".
Суспільне Мовлення повідомило, що не отримувало жодних повідомлень про скарги чи штрафи за порушення правил пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Про це йдеться в офіційній заяві, пише УНН.
Контекст
У медіа поширили нібито цитату alyona alyona: "Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом". Наразі в дописі alyona alyona немає згадки про штраф.
Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися на конкурсі у футболках Free Azovstal Defenders15.05.24, 11:06 • 15980 переглядiв
Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на пісенному конкурсі "Євробачення", не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил
Водночас додають, що Європейська мовна спілка справді має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу: "Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту. Пісенний конкурс "Євробачення" відкрито позиціює себе як аполітичний і просить усіх учасників дотримуватись цього правила".
У заяві нагадали, що цьогоріч із фіналу "Євробачення" дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна через погрозливу поведінку на адресу членкині знімальної групи.
Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів: що відомо11.05.24, 13:58 • 136523 перегляди
Окрім того, ідеться, що представникам Ірландії Bambie Thug наказали прибрати з гриму зашифрований огамським скриптом символ на підтримку Палестини, який означав "припинення вогню".
"А за заявою португальського мовника RTP замість виступу їхньої представниці iolanda у фіналі пісенного конкурсу на офіційному ютуб-каналі та в соціальних мережах "Євробачення" спершу опублікували виступ співачки у півфіналі через наявність "пропалестинських елементів" у фінальному португальському виступі", - йдеться у заяві Суспільного Мовлення.
Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"12.05.24, 02:00 • 29834 перегляди