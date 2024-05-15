Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  39734 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  103907 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  114620 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  146652 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  136982 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156691 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152716 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131223 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175772 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210735 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  329863 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  371732 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  371091 просмотра

Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

"Суспільне Мовлення" не получало никаких жалоб или штрафов за якобы нарушение правил Евровидения относительно alyona alyona в футболке "Free Azovstal Defenders".

Общество •   •  5237 просмотра
Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

Послы ЕС поддержали запрет в Евросоюзе ряда российских пропагандистских медиа - СМИ

Послы ЕС согласились запретить четыре российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета" - на всей территории ЕС за распространение российской пропаганды.

Новости Мира •   •  4681 просмотра
Послы ЕС поддержали запрет в Евросоюзе ряда российских пропагандистских медиа - СМИ

Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых

Российские обстрелы в Харьковской области привели к ранению нескольких гражданских лиц, в том числе трех женщин и мужчины, которые работали в амбулатории, и вызвали разрушение гражданской инфраструктуры.

Война •   •  6482 просмотра
Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Кабинет Министров должен отстранить и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура от исполнения обязанностей на время расследования уголовного дела против него по факту злоупотребления служебным положением.

политика •   •  39734 просмотра
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольную пророссийскую ячейку, которая работала на организацию Виктора Медведчука "Другая Украина", распространяла антиукраинские пропагандистские видеоролики и координировала свою деятельность с ФСБ России.

политика •   •  9654 просмотра
В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"

Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны

Некоторые российские пехотные группы вошли в Волчанск Харьковской области, тяжелые бои продолжаются.

Война •   •  9055 просмотра
Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны

НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу

НАТО раскритиковало принятие Грузией противоречивого закона об "иностранных агентах" как шаг в сторону от европейской и евроатлантической интеграции.

Новости Мира •   •  7667 просмотра
НАТО призывает власти Грузии вернуться к европейскому курсу

Саммит мира: дипломаты сосредоточились на узких целях, чтобы обеспечить участие стран Глобального Юга

Дипломаты пытаются обеспечить участие стран Глобального Юга в Саммите мира для Украины, сосредоточившись на узком круге целей. Более 160 стран приглашены на Саммит, который состоится 15-16 июня.

Война •   •  10154 просмотра
Саммит мира: дипломаты сосредоточились на узких целях, чтобы обеспечить участие стран Глобального Юга

Дистрибьютор "отмыл" более одного миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями - конфискат исследовали специалисты КНИИСЭ

Дистрибьютор "отмыл" 1,3 млрд грн на незаконной торговле табачными изделиями и не уплатил 300 млн грн налогов в государственный бюджет.

Экономика •   •  8925 просмотра
Дистрибьютор "отмыл" более одного миллиарда гривен на незаконной торговле табачными изделиями - конфискат исследовали специалисты КНИИСЭ

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

После объявления подозрения общество уже воспринимает человека как преступника. Но что делать, когда предоставленные следствием доказательства вызывают сомнения у суда?

политика •   •  66466 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности