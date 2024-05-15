Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

"Суспільне Мовлення" сообщило, что не получало никаких сообщений о жалобах или штрафах за нарушение правил песенного конкурса "Евровидение-2024". Об этом говорится в официальном заявлении, пишет УНН.

Контекст

В медиа распространили якобы цитату alyona alyona: "Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом". Сейчас в заметке alyona alyona alyona нет упоминания о штрафе.

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На данный момент "Суспільне Мовлення" как член ЕВС, который обеспечивает участие представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение", не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил - говорится в официальном заявлении.

В то же время добавляют, что Европейский вещательный союз действительно имеет право применять санкции в случае нарушения правил конкурса: "Об этом артистов предупредили еще на этапе подписания контракта. Песенный конкурс "Евровидение" открыто позиционирует себя как аполитичный и просит всех участников придерживаться этого правила".

В заявлении напомнили, что в этом году из финала "Евровидения" дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна из-за угрожающего поведения в адрес члена съемочной группы.

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Кроме того, говорится, что представителям Ирландии Bambie Thug приказали убрать с грима зашифрованный огамским скриптом символ в поддержку Палестины, который означал "прекращение огня".

"А по заявлению португальского вещателя RTP вместо выступления их представительницы iolanda в финале песенного конкурса на официальном ютуб-канале и в социальных сетях "Евровидения" сначала опубликовали выступление певицы в полуфинале из-за наличия "пропалестинских элементов" в финальном португальском выступлении", - говорится в заявлении "Суспільне Мовлення".

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