Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

Участница Евровидения-2024 от Украины alyona alyona рассказала, как удалось появиться в футболках с надписью Free Azovstal Defenders на конкурсе, несмотря на запрет организаторов, пишет УНН.

Детали

"Появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень рискованной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали надписи черным скотчем. (...) Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум", - указала певица в Instagram.

"Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось", - написала alyona alyona, указав, что "невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных".

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При этом "Детектор медиа" со ссылкой на сообщение alyona alyona указывает, что организаторы Евровидения-2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу.

Сейчас пост певицы в Instagram изменен, этого сообщения там нет.

Впрочем, пользователи под постом выражают свои эмоции по поводу такой информации: "Отделались штрафом? Серьезно?" - написала в частности одна из пользовательниц.

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