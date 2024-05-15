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Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders
Участница "Евровидения 2024" от Украины alyona alyona рассказала, как ей и ее команде удалось появиться на конкурсе в футболках "Free Azovstal Defenders", несмотря на запрет, надев их под другую одежду и быстро расстегнув во время съемок на камеру.
Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА
Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.
Threads запускает собственную программу проверки фактов
Новая социальная сеть Threads от компании Meta запустила собственную программу фактчекинга для выявления ложного контента на платформе.
Скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Донецкой области: задержаны агенты рф
В Донецкой области Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу российской военной разведки в составе шести человек, которые корректировали ракетные удары, в частности двойной удар "Искандеров" по жилому дому в Покровске, что привело к жертвам среди мирного населения.
Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno
Около 10% жителей Киева вчера подверглись аварийным отключениям электроэнергии из-за дефицита, вызванного российской агрессией и атаками на украинские энергогенерирующие объекты, причем ограничения касались также и промышленности.
Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы
Google представляет Project Gameface - код с открытым исходным кодом для разработчиков Android, который позволяет управлять громкой связью, жестами и движениями головы, используя мимику и камеру устройства.
Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных
Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.
Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток
Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии из-за дефицита мощностей после российских обстрелов. Ограничения на потребление электроэнергии для промышленности будут применяться в течение дня, чтобы избежать отключений.
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф - операция ГУР, указал источник.
"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился новыми кадрами боевой работы украинских военных, которую он назвал "роковой для российских оккупантов".