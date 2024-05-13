Сделали подарок "врагам Европы": в Еврокомиссии упрекнули организаторов "Евровидения" из-за запрета флагов ЕС

Решение Европейского вещательного союза (EBU) запретить зрителям разворачивать флаги ЕС во время финала "Евровидения - 2024" стало подарком "врагам Европы", заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

"То, что сделал EBU, просто поражает воображение", - сказал Схинас.

По словам вице-президента, решение EBU "впервые" исключить флаги, отличные от флагов стран-участниц, было несвоевременным, учитывая европейские выборы, которые состоятся в следующем месяце. Также в то время, когда тысячи грузинских демонстрантов вышли на улицы Тбилиси в поддержку демократических ценностей, которые представляет ЕС.

Представитель главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен также раскритиковал решение EBU, сказав:

"Запрет флага, который является флагом всех членов ЕС и других членов Совета Европы, участвующих в конкурсе, и который часто развевается рядом с национальными флагами на общественных зданиях, конечно, вызывает сожаление".

"До европейских выборов осталось меньше месяца, кто выиграет от запрета флага ЕС на "Евровидении"? Только евроскептики и враги Европы", - добавил комиссар.

В свою очередь, представитель EBU заявил, что политика в отношении флагов на "Евровидении" в этом году "такая же, как и в 2023 году": фанатам разрешено приносить только флаги "стран-участниц и радужные/прайдовые флаги". Однако на записях прошлогоднего мероприятия четко видны десятки флагов ЕС в зале, отмечает Politico.

Схинас сказал, что в понедельник поднимет этот вопрос с руководством EBU. "Я поговорю с ними. Я не позволю этому пройти мимо. Я буду требовать объяснений и разъяснений", - сказал он.

Дополнение

В этом году песенный конкурс, проходивший в Швеции, стал одним из самых противоречивых в своей истории.

Нидерландский певец Йост Кляйн был дисквалифицирован с песенного конкурса "Евровидение" за нарушение правил из-за неподобающего поведения в отношении члена команды после определенного инцидента.

На финале Евровидения 2024 победитель Nemo случайно разбил склятый микрофон.