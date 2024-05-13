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Зробили подарунок "ворогам Європи": в Єврокомісії дорікнули організаторам "Євробачення" через заборону прапорів ЄС

Зробили подарунок "ворогам Європи": в Єврокомісії дорікнули організаторам "Євробачення" через заборону прапорів ЄС

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

Європейська комісія розкритикувала організаторів "Євробачення" за заборону прапорів ЄС під час фіналу конкурсу 2024 року, назвавши це подарунком "ворогам Європи" і зажадавши пояснень.

Рішення Європейської мовної спілки (EBU) заборонити глядачам розгортати прапори ЄС  під час фіналу "Євробачення - 2024" стало подарунком "ворогам Європи", заявив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Про це УНН повідомляє із посиланням на  Politico. 

"Те, що зробив EBU, просто вражає уяву", - сказав Схінас.  

За словами віцепрезидента, рішення EBU "вперше" виключити прапори, відмінні від прапорів країн-учасниць, було несвоєчасним, з огляду на європейські вибори, що відбудуться наступного місяця. Також в той час, коли тисячі грузинських демонстрантів вийшли на вулиці Тбілісі на підтримку демократичних цінностей, які представляє ЄС.

Представник очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн також розкритикував рішення EBU, сказавши:  

"Заборона прапора, який є прапором усіх членів ЄС та інших членів Ради Європи, що беруть участь у конкурсі, і який часто майорить поруч із національними прапорами на громадських будівлях, звичайно, викликає жаль".

"До європейських виборів залишилося менш як місяць, хто виграє від заборони прапора ЄС на "Євробаченні"? Тільки євроскептики і вороги Європи", - додав комісар. 

Своєю чергою, представник EBU заявив, що політика щодо прапорів на "Євробаченні" цьогоріч "така сама, як і 2023 року": фанатам дозволено приносити тільки прапори "країн-учасниць і райдужні/прайдові прапори". Однак на записах торішнього заходу чітко видно десятки прапорів ЄС у залі, зазначає Politico. 

Схінас сказав, що в понеділок порушить це питання з керівництвом EBU. "Я поговорю з ними. Я не дозволю цьому пройти повз. Я вимагатиму пояснень і роз'яснень", - сказав він.

Доповнення 

Цього року пісенний конкурс, що проходив у Швеції, став одним із найсуперечливіших у своїй історії. 

Нідерландський співак Йост Кляйн був дискваліфікований з пісенного конкурсу "Євробачення" за порушення правил через неналежну поведінку щодо члена команди після певного інциденту.

 На фіналі Євробачення 2024 переможець Nemo випадково розбив скляний мікрофон.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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