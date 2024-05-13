Зробили подарунок "ворогам Європи": в Єврокомісії дорікнули організаторам "Євробачення" через заборону прапорів ЄС
Київ • УНН
Європейська комісія розкритикувала організаторів "Євробачення" за заборону прапорів ЄС під час фіналу конкурсу 2024 року, назвавши це подарунком "ворогам Європи" і зажадавши пояснень.
Рішення Європейської мовної спілки (EBU) заборонити глядачам розгортати прапори ЄС під час фіналу "Євробачення - 2024" стало подарунком "ворогам Європи", заявив віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Про це УНН повідомляє із посиланням на Politico.
"Те, що зробив EBU, просто вражає уяву", - сказав Схінас.
За словами віцепрезидента, рішення EBU "вперше" виключити прапори, відмінні від прапорів країн-учасниць, було несвоєчасним, з огляду на європейські вибори, що відбудуться наступного місяця. Також в той час, коли тисячі грузинських демонстрантів вийшли на вулиці Тбілісі на підтримку демократичних цінностей, які представляє ЄС.
Представник очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн також розкритикував рішення EBU, сказавши:
"Заборона прапора, який є прапором усіх членів ЄС та інших членів Ради Європи, що беруть участь у конкурсі, і який часто майорить поруч із національними прапорами на громадських будівлях, звичайно, викликає жаль".
"До європейських виборів залишилося менш як місяць, хто виграє від заборони прапора ЄС на "Євробаченні"? Тільки євроскептики і вороги Європи", - додав комісар.
Своєю чергою, представник EBU заявив, що політика щодо прапорів на "Євробаченні" цьогоріч "така сама, як і 2023 року": фанатам дозволено приносити тільки прапори "країн-учасниць і райдужні/прайдові прапори". Однак на записах торішнього заходу чітко видно десятки прапорів ЄС у залі, зазначає Politico.
Схінас сказав, що в понеділок порушить це питання з керівництвом EBU. "Я поговорю з ними. Я не дозволю цьому пройти повз. Я вимагатиму пояснень і роз'яснень", - сказав він.
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