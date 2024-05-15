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Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися на конкурсі у футболках Free Azovstal Defenders

Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися на конкурсі у футболках Free Azovstal Defenders

Київ • УНН

 • 15975 перегляди

Учасниця "Євробачення 2024" від України alyona alyona розповіла, як їй та її команді вдалося з'явитися на конкурсі у футболках "Free Azovstal Defenders", незважаючи на заборону, одягнувши їх під інший одяг і швидко розстебнувши під час зйомок на камеру.

Учасниця Євробачення-2024 від України alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися у футболках з написом Free Azovstal Defenders на конкурсі попри заборону організаторів, пише УНН.

Деталі

"З’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. (...) Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум", - вказала співачка в Instagram.

"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло", - написала alyona alyona, вказавши, що "неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених".

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При цьому "Детектор медіа" з посиланням на повідомлення alyona alyona вказує, що організатори Євробачення-2024 оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу.

Наразі пост співачки в Instagram змінено, цього повідомлення там немає.

Утім, користувачі під постом висловлюють свої емоції з приводу такої інформації: "Відбулися штрафом? Серйозно?" - написала зокрема одна з користувачок.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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