Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися на конкурсі у футболках Free Azovstal Defenders
Київ • УНН
Учасниця "Євробачення 2024" від України alyona alyona розповіла, як їй та її команді вдалося з'явитися на конкурсі у футболках "Free Azovstal Defenders", незважаючи на заборону, одягнувши їх під інший одяг і швидко розстебнувши під час зйомок на камеру.
Учасниця Євробачення-2024 від України alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися у футболках з написом Free Azovstal Defenders на конкурсі попри заборону організаторів, пише УНН.
Деталі
"З’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які надписи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був надпис, просили зняти його або ж заклеювали надписи чорним скотчем. (...) Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум", - вказала співачка в Instagram.
"Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло", - написала alyona alyona, вказавши, що "неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених".
Зробили подарунок "ворогам Європи": в Єврокомісії дорікнули організаторам "Євробачення" через заборону прапорів ЄС13.05.24, 16:59 • 15243 перегляди
При цьому "Детектор медіа" з посиланням на повідомлення alyona alyona вказує, що організатори Євробачення-2024 оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу.
Наразі пост співачки в Instagram змінено, цього повідомлення там немає.
Утім, користувачі під постом висловлюють свої емоції з приводу такої інформації: "Відбулися штрафом? Серйозно?" - написала зокрема одна з користувачок.
Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"12.05.24, 02:00 • 29834 перегляди