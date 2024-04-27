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alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото

alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото

Київ • УНН

 • 29069 перегляди

Представники України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у шведському місті Мальме, де відбудеться конкурс у 2024 році.

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у Мальме, передає УНН із посилання на офіційний сайт пісенного конкурсу.

"alyona alyona та Jerry Heil на репетиції Teresa & Maria на першій репетиції першого півфіналу на Malmö Arena", - повідомили на сайті Євробачення та оприлюднили фото.

Нагадаємо

У четвер, 25 квітня, Alyona Alyona і Jerry Heil, які представляють Україну на "Євробаченні-2024", вирушили в Мальме, де цьогоріч відбудеться пісенний конкурс. 

Як повідомляв УНН, у Швеції компанія телерадіокомпанія SVT, яка організовує "Євробачення-2024", показала фото та деталі дивовижної сцени на Malmö Arena, де відбуватиметься цьогорічний пісенний конкурс.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Культура
malmeМальме
alona-alonaAlyona alyona
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