alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото
Київ • УНН
Представники України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у шведському місті Мальме, де відбудеться конкурс у 2024 році.
Представниці України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у Мальме, передає УНН із посилання на офіційний сайт пісенного конкурсу.
"alyona alyona та Jerry Heil на репетиції Teresa & Maria на першій репетиції першого півфіналу на Malmö Arena", - повідомили на сайті Євробачення та оприлюднили фото.
Нагадаємо
У четвер, 25 квітня, Alyona Alyona і Jerry Heil, які представляють Україну на "Євробаченні-2024", вирушили в Мальме, де цьогоріч відбудеться пісенний конкурс.
Як повідомляв УНН, у Швеції компанія телерадіокомпанія SVT, яка організовує "Євробачення-2024", показала фото та деталі дивовижної сцени на Malmö Arena, де відбуватиметься цьогорічний пісенний конкурс.